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網球／上海大師賽 球迷都來看「特邀嘉賓」費德勒

新華社／上海10月13日電
上海大師賽吉祥物「大獅」在活動中擁抱費德勒。（新華社）
上海大師賽吉祥物「大獅」在活動中擁抱費德勒。（新華社）

謙遜、耐心、高雅……一身藍色夾克衫，費德勒露出那熟悉的微笑，和現場的觀眾打招呼。隨之，掌聲雷動，他似乎從未離開過他深愛的網球場。

13日，已經退役的費德勒，重返上海久事體育場館旗忠網球中心。這一次，他不再以球員身分亮相，而是作為特邀嘉賓返場，參加上海網球大師賽為其舉辦的「超級摯友之夜」。

當被問到是否還有想要比賽的衝動時，費德勒稱絕對沒有復出的可能，他現在只是一名超級網球迷，「我度過了非凡的網球生涯，用盡了所有的能量，就像一顆檸檬榨盡了最後一滴汁。」

2022年9月23日晚，費德勒完成了職業生涯的謝幕戰。20個大滿貫冠軍、6個ATP年終總決賽冠軍、28個大師賽冠軍，印證著這位網壇天王的輝煌成就。

費德勒曾參加過八屆上海大師賽，並分別在2014年和2017年奪得冠軍。

「當時我可能還留著小辮子，我和上海網球大師賽可以說是一同成長。」2002年，費德勒第一次來上海參賽的時候只有21歲。「上海就像我的第二個家。」

2015年上海大師賽，費德勒首戰爆冷輸球。「我很快就收拾好行李前往機場，當晚有一班航班可以讓我回家，備戰下一站賽事。」費德勒說當他抵達機場時，發現有100多名球迷從比賽現場趕來等他，「他們含著淚安慰我，請我不要難過，一定要再回來。那真是很不可思議，非常感動，我永遠都不會忘記。」

面對現場熱情的上海球迷，費德勒真情告白。「我對你們只有滿滿感激。感謝你們在過去將近20年的支持，這麼多的歲月，都是和你們一起互動，我在這兒能得到最棒的支持，我很幸運能在這裡打了那麼多年的比賽。」

「現在我終於可以享受一種自己決定去哪、做什麼的生活。與朋友、家人相聚，不用再考慮下一站巡迴賽、下一次訓練，生活變得簡單很多。」談及退役後的日子，費德勒與家人、朋友間的聚會多了，跟4個孩子在一起的時間也多了，甚至還滑了15年來的第一次雪，「能和孩子們一起滑雪對我來說也是一次夢想成真。」

10月13日，費德勒在活動中。（新華社）
10月13日，費德勒在活動中。（新華社）
費德勒為球迷送上簽名網球。（中新社）
費德勒為球迷送上簽名網球。（中新社）

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