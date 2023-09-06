美網／約克維奇47次闖大滿貫4強 超越費德勒

19歲高芙首次晉級美網女單4強。（美聯社）

塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）5日以6：1、6：4、6：4直落三盤擊敗美國的弗里茨（Taylor Fritz），晉級美國公開賽4強。這也是約帥生涯第47次打進大滿貫4強，超越費德勒的紀錄。

約克維奇賽後表示：「人們支持主場球員是意料之中的事，這沒有什麼問題。我喜歡這裡的氛圍，對此很滿意，並且我就是靠這種能量而茁壯成長」。約克維奇與弗里茨生涯8次對決全部勝出。

他說，「我已經在這個球場上打了很多年，打出很多經賽的比賽。我期待著幾天後的另一場比賽」，「每次踏上球場都是一個巨大的機會。在我這個年紀，不知道還能得到多少機會。」

他下一場的對手將是帝亞佛（Frances Tiafoe）與謝爾頓（Ben Shelton）的贏家。

美國女將高芙（Coco Gauff）生涯首次闖入美網4強賽。19歲的她只花了短短68分鐘，就以6：0和6：2擊敗拉脫維亞選手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），這是今年美網時間最短的女單比賽。

高芙也成為自2001年小威（Serena Williams）以來第一位打進美國公開賽4強的美國青少年選手。

奧斯塔朋科在日前擊敗衛冕的斯威雅蒂（Iga Swiatek）比賽中，三盤一共出現20次非受迫性失誤；但與高芙的對決，光是第一盤就出現15次，讓她付出慘重代價。在20分鐘內輸掉第一盤。

第二盤表現雖略有好轉，但比分與第一盤一樣差距極大。奧斯塔朋科一度扳平比分1：1，但氣勢未能持續。