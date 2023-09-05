美網／20歲中國「小花」鄭欽文 扳倒上屆亞軍首闖8強

9月4日，鄭欽文在獲勝後慶祝。(新華社)

年僅20歲的中國「小花」鄭欽文，今年美網打出突破表現，4日在路易阿姆斯壯球場面對上屆亞軍、名列第5種子的突尼西亞名將加博（Ons Jabeur），鄭欽文槿花1小時又22分鐘就以6：2、6：4出線，生涯首度打進大滿貫8強。

加博除去年美網決賽，還是2度溫布頓亞軍，反觀鄭欽文不過是第2度打進美網會內賽，但4日卻成為網球公開會年代後第4位打進大滿貫的中國女將，奪勝的她難掩興奮，「我非常開心和興奮在這座大球場出賽，4日氣氛真的很好。」

這是鄭欽文生涯第4度擊敗世界前10的選手，且是第一次在大滿貫賽中達成。她提到，加博是非常好的球員，真的很難擊敗，「她的比賽有多變化，這場勝利對我真的很印象深刻。」

曾幫助過「克媽」克莉絲特斯（Kim Clijsters）、大坂直美 和德國 好手柯波兒（Angelique Kerber）比利時籍教練費塞特（Wim Fissette）加入鄭欽文教練團，讓中國「小花」突破過往大滿貫最佳第四輪的成績；她和19歲美國好手高芙（Coco Gauff）是世界前40名女將中最年輕的2名成員，兩人都打進美網最後8強。

鄭欽文8強將遭遇下周登上「世界球后」的白俄羅斯 好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），「準球后」4日以6：1、6：3拍下俄羅斯女將卡薩金娜（Daria Kasatkina），4日4場大滿貫都至少闖進8強。