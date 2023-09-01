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美網／約克維奇自嘲「老頭子」 前2戰竟只丟11局

記者曾思儒／綜合報導
36歲的約帥已是網壇老將代表。（路透）
36歲的約帥已是網壇老將代表。（路透）

美網後確定重返「世界球王」寶座的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），自稱已經是「老頭子」，但對美網的野心和20年前的自己並沒不同，8月30日第二輪他以6：4、6：1、6：1淘汰西班牙米拉萊斯（Bernabe Zapata Miralles），合計前兩戰只失掉11局，展現奪冠大熱門的實力。

來源：X平台

36歲的約帥已是網壇資深代表，許多同期選手早已高掛球拍，他自己也笑說：「身為一個老頭，我移動能力仍相當好。」2005年首度在美網亮相的約帥也提到，到這年紀，他在場上仍有滿滿動力和企圖心，「我有過經驗，知道重要時刻要有什麼作為，保存能量並專注當下。」

約帥本季累積戰績是傲人的40勝5敗，美網前才在辛辛那提名人賽逆轉目前西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），將名人賽奪冠紀錄累積到第39座，美網又打出強勢表現，但他仍不滿足。

「我還是覺得我可以打得更好，不過就前幾場回歸的比賽來說，連拿盤數奪勝，很高興是這樣的回歸方式。」約帥說。

今年前3場大滿貫，約帥都打進決賽，其中澳網和法網都登頂，溫布頓和阿爾卡拉斯上演盪氣迴腸的五盤大戰才落敗，但美網他仍有機會挑戰平網壇最多紀錄的24座大滿貫，也是挑戰生涯第3度同年打進4大賽決賽紀錄。

自稱「老頭子」的約克維奇，美網前兩戰只失掉11局，展現奪冠大熱門的實力。（路透）
自稱「老頭子」的約克維奇，美網前兩戰只失掉11局，展現奪冠大熱門的實力。（路透）

阿爾卡拉斯 澳網 溫布頓

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