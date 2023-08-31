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美網／雙寶媽發威「丹麥甜心」拍下2度大滿貫捷克名將

記者曾思儒／即時報導
「丹麥甜心」伍茲妮雅琪復出，在美網闖進32強。(Getty Images)
「丹麥甜心」伍茲妮雅琪復出，在美網闖進32強。(Getty Images)

排名曾登上世界第一的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），產後重新復出的第一場大滿貫就連勝皆捷，今天美網第二輪她面對捷克老對手克薇歐娃（Petra Kvitova）以7：5、7：6（7：5）迎接勝利，丈夫、NBA前球星大衛李（David Lee）也在觀眾席見證愛妻生涯第40場美網勝利。

目前33歲的伍茲妮雅琪，2005年轉入職業，2009年就以19歲年紀打進美網決賽，隔年10月就登上「世界球后」，但14年再闖美網決賽仍鎩羽而歸，「無冕后」的身分直到2018年澳網登頂才終於卸下。

「丹麥甜心」場外的感情世界也精采，她曾和北愛爾蘭高球天王麥克羅伊（Rory McIlroy）傳出好消息，但婚禮前沒多久喊卡；2017年11月，她宣布和大衛李訂婚，19年6月完成終身大事，隔年6月寶貝女兒奧莉薇亞誕生；她2021年宣布退休，去年10月迎接兒子詹姆斯加入。

NBA前球星大衛李在美網為愛妻伍茲妮雅琪加油。(Getty Images)
NBA前球星大衛李在美網為愛妻伍茲妮雅琪加油。(Getty Images)

從「伍妹」升格雙寶「伍媽」，伍茲妮雅琪今年宣布復出，3周前的蒙特婁女網賽才迎接回歸首戰，美網立刻展現前球后實力，今天以直落二拍下名列11種子、2度溫布頓冠軍克娃，收下超過3年半的大滿貫勝利，且是近5年對戰世界前20選手的第一勝。

能在中央球場壓軸戰收下第三輪門票，「丹麥甜心」燦笑說：「在那麼多球迷、這樣氛圍下打球，就像美中成真。」她也提到，十分喜歡美網中央球場，紐約也是自己很喜愛的城市，回歸的感覺非常特別，「謝謝大家到場為我加油。」

伍茲妮雅琪和今天對手克薇歐娃同齡，兩人過去已交手過14次，「伍媽」最近一次對戰奪勝已是2018年WTA年終賽，相隔近5年再收交手勝利，她開心說：「她是很棒的冠軍選手，我們打過好幾次，很開心能通過這次考驗。」

這場勝利是「伍媽」生涯第40場美網勝利，成1968年網球公開化年代後，丹麥首位能在美網奪下40勝單場的選手。下戰她將和地主布蕾迪（Jennifer Brady）爭第四輪門票。

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