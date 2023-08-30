美網／墨瑞大滿貫第200勝領軍 英7選手全過頭關寫紀錄

墨瑞迎接生涯第200場大滿貫勝利。(Getty Images)

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）29日在美網第一輪以6：2、7：5、6：3拍下法國對手穆德（Corentin Moutet）迎接生涯第200場大滿貫勝利，且加入同胞們今年美網第一輪百分百勝率行列，成為46年來特別紀錄的一員。

36歲的墨瑞是美網2012年冠軍，他另在2013年和16年捧起家鄉大滿貫溫布頓 金盃，加上5度打進澳網 決賽、2016年法網 居亞，29日打下生涯第200場大滿貫勝利，成為史上第9位男單的大滿貫「200勝俱樂部」成員。

「感覺很不可思議，面對巡迴賽技術最精湛的對手之一，球場氣氛很棒。他有很多方式干擾你，是很出色的球員，一棟非常好，總是能製造一些混亂。」墨瑞笑說，比賽中有些有趣的來回，希望大家都能被娛樂到，「我也很開心能直落三奪勝， 因為第二盤打得非常拉鋸。」

第二盤墨瑞面臨對手2個「盤末點」但都瓦解危機，才有3：5落後下連趕4局逆轉的演出；他守住第二盤，也讓英國7名首輪晉級選手出現更特別紀錄，7人都沒掉任何盤數，累積成績是18盤全勝。

7名全部晉級第二輪的英國選手包括4男、3女，晉級人數成為1977年後最多。