我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市鉛害危機 180萬人仍用60年老舊鉛管飲水

華男涉刺傷父親 布碌崙華人家暴案漸增

網球／對手刻意擦球痕惹議 張帥氣哭退賽：當球員好難

記者劉肇育／即時報導
張帥。(新華社)
張帥。(新華社)

中國網球好手張帥18日在WTA250的匈牙利大獎賽登場，不過在女單首輪遭遇地主選手托特（Amarissa Toth）的比賽中，托特卻出現用腳抹掉紅土場上對自己不利球痕的動作，讓原本就對於判決不滿的張帥在之後更是含淚退賽表達不滿，甚至在個人社群上直言「當球員好難」。

張帥18日在女單首輪遭遇托特，首盤打到5：5平手時，張帥一記回球被判定出界，儘管第一時間她就提出抗議，且經過重播畫面檢視球確實有壓在線上，但主審在走進球場觀察球痕後仍是判定該球出界，張帥反倒因為不斷抗議引發場邊球迷的噓聲。

儘管誤判的狀況在比賽中難以避免，不過比賽繼續進行後不久，托特卻刻意走到該球痕上用腳將印記抹消，讓張帥更是氣到上前抗議，甚至質問對手「妳在幹嘛？」在該局最終未拿下後，張帥也以棄賽表達不滿，甚至還因此在場邊落淚。

賽後托特用腳擦掉對自己不利球痕的作法，也引發各界撻罰，澳洲球員湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）還直言托特的作法令人感到噁心，澳洲雙打選手佩蕾絲（Ellen Perez）更說：「我對於這個女孩的不尊重已經達到令人震驚的地步，如果我明天會遇到他，我會告訴她我對她有多反感。」

張帥事後也透過個人社群表示，賽後收到很多球員的訊息讓她感到相當暖心，也謝謝他們的仗義執言，「我們做球員真的很難，就連把球給球童都要當心，稍微大力一點就會被罰款，球拍落手速度和力度稍大也會收到罰單，罵人更不可饒恕。被欺負了還只能忍，你不忍說你沒涵養，你發火說耍大牌，我就想問問民間高手教教我，遇到這種情況怒還是不怒？」

張帥 澳洲

上一則

MLB／追平轟擊退洋基 大谷霸氣振臂怒吼

下一則

溫網／冠軍晚宴禮服配球鞋 萬卓索娃解密時尚穿搭

延伸閱讀

網球／20歲阿爾卡拉斯「不喜歡輸」終結神話走自己的路

網球／20歲阿爾卡拉斯「不喜歡輸」終結神話走自己的路
網球／認同阿爾卡拉斯是「Big 3」綜合體 約克維奇：期待美網對決

網球／認同阿爾卡拉斯是「Big 3」綜合體 約克維奇：期待美網對決
溫網／男單決賽 約克維奇紀錄之夜vs.小蠻牛世代交替

溫網／男單決賽 約克維奇紀錄之夜vs.小蠻牛世代交替
網球／25歲大坂直美生下女兒 男友洛杉磯報喜

網球／25歲大坂直美生下女兒 男友洛杉磯報喜

熱門新聞

台灣好手謝淑薇(左)與捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙冠軍。(Getty Images)

溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

2023-07-16 16:51
拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
塞爾維亞名將約克維奇無緣再推高紀錄。（Getty Images）

溫網／約克維奇這一敗太傷 7項「神紀錄」無法達成

2023-07-16 22:48
柯瑞（右）、安戴托昆波（左）是聯盟少數未轉隊的球隊一哥。（美聯社）

NBA／他和柯瑞是最後2名忠誠巨星 字母哥按讚轉發貼文

2023-07-14 08:56
新科溫網男單冠軍阿爾卡拉斯。(歐新社)

溫網／斷約克維奇連霸 「小蠻牛」阿爾卡拉斯5盤馬拉松大戰捧冠

2023-07-16 13:56
西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯生涯首度打進草地大滿貫決賽就登頂。（美聯社）

溫網／20歲就奪冠 「小蠻牛」阿爾卡拉斯：美夢成真

2023-07-16 16:16

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了