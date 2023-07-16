我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

記者曾思儒／即時報導
台灣好手謝淑薇(左)與捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙冠軍。(Getty Images)
台灣好手謝淑薇(左)與捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙冠軍。(Getty Images)

去年因傷整季免戰，台灣網球好手謝淑薇今年復出屢創驚奇，上月法網高捧金盃，溫布頓和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）以非種子身份闖進決賽，今天壓軸出戰比利時前搭檔梅騰絲（Elise Mertens）／澳洲搭擋亨特（Storm Hunter），台捷組合再以7：5、6：4勝出，相隔4年再度一起高舉草地大滿貫女雙金盃，謝淑薇生涯第6座大滿貫一併入袋。

溫布頓是謝淑薇成績最好的大滿貫，2013年她和中國「金花」彭帥首度打下大滿貫金盃，2019年和史翠可娃打下草地大滿貫第2冠，隔年賽事因新冠肺炎疫情停辦，謝淑薇2021年改搭梅騰絲再捧金盃；去年謝淑薇因養傷整年免戰，今年復出成功溫布頓完成跨5年的第3冠，不但是草地大滿貫18連勝，連同上月法網也締造本季14連勝的超狂紀錄。

同樣是37歲的謝淑薇和史翠可娃，連同今天溫布頓冠軍在內，各自打下32座巡迴賽女雙金盃，其中10冠是一起拿下；產後復出的史翠卡娃預計美網後正式退役，今天的冠軍成職業生涯尾聲美好回憶，兩人將共享60萬英鎊（約78萬6630美元）冠軍獎金。

台捷組合首盤先發球，史翠可娃的發球局先取得40：0絕對領先，卻遭對手連趕3球逼到「丟士」，反而遭到破發，所幸第4局回破；第7局謝淑薇的發球局再遭破發，不過第8局台捷組合也找到突破機會，尤其一次28拍對峙中，謝淑薇製造對手掛網，唯一破發機會也把握住，再將局數扳平成4：4。

第9局史翠可娃順利保發，第10局台捷組合更連拿3分逼出3個破發及「盤末點」，但梅騰絲都靠發球化解，再將局數追平；第12局亨特發球局，台捷組合再度逼出盤末點，終於在第6個盤末點把握住機會，以7：5先下一城。

第二盤第3局，謝淑薇瓦解2個破發危機，第4局反而趁勢破發，加上史翠可娃保住發球局，台捷組合連趕3局後取得4：1領先，但第7局謝淑薇遭破發，遭對手扳平到4：4；第9局史翠卡娃發球局，台捷組合連拿4分保住，接續更逼出梅騰絲發球局的破發點和「冠軍點」，第一個機會謝淑薇打出界，第二個機會謝淑薇直接打出變線致勝球，以6：4收下金盃。

溫布頓 法網 澳洲

上一則

溫網／20歲就奪冠 「小蠻牛」阿爾卡拉斯：美夢成真

延伸閱讀

溫網／斷約克維奇連霸 「小蠻牛」阿爾卡拉斯5盤馬拉松大戰捧冠

溫網／斷約克維奇連霸 「小蠻牛」阿爾卡拉斯5盤馬拉松大戰捧冠
溫網／先輸一盤倒趕兩盤 球王小蠻牛男單決賽先「聽牌」

溫網／先輸一盤倒趕兩盤 球王小蠻牛男單決賽先「聽牌」
溫網／「小蠻牛」瓦解約克維奇盤末點 男單決賽扳平盤數

溫網／「小蠻牛」瓦解約克維奇盤末點 男單決賽扳平盤數
溫網／男單決賽跨世代頂尖對決 約克維奇連拿5局先下一城

溫網／男單決賽跨世代頂尖對決 約克維奇連拿5局先下一城

熱門新聞

拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
柯瑞（右）、安戴托昆波（左）是聯盟少數未轉隊的球隊一哥。（美聯社）

NBA／他和柯瑞是最後2名忠誠巨星 字母哥按讚轉發貼文

2023-07-14 08:56
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA／波波維奇拿下馬刺肥約 詹姆斯：下次晚餐你請

2023-07-10 08:57
溫班亞瑪在夏季聯賽第二戰有所反彈，攻下27分。(美聯社)

NBA／賈霸傳授頂尖長人之道 提醒溫班亞瑪：記得理財

2023-07-10 20:38

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處
路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭