溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

台灣好手謝淑薇(左)與捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙冠軍。(Getty Images)

去年因傷整季免戰，台灣網球好手謝淑薇今年復出屢創驚奇，上月法網 高捧金盃，溫布頓 和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）以非種子身份闖進決賽，今天壓軸出戰比利時前搭檔梅騰絲（Elise Mertens）／澳洲 搭擋亨特（Storm Hunter），台捷組合再以7：5、6：4勝出，相隔4年再度一起高舉草地大滿貫女雙金盃，謝淑薇生涯第6座大滿貫一併入袋。

溫布頓是謝淑薇成績最好的大滿貫，2013年她和中國「金花」彭帥首度打下大滿貫金盃，2019年和史翠可娃打下草地大滿貫第2冠，隔年賽事因新冠肺炎疫情停辦，謝淑薇2021年改搭梅騰絲再捧金盃；去年謝淑薇因養傷整年免戰，今年復出成功溫布頓完成跨5年的第3冠，不但是草地大滿貫18連勝，連同上月法網也締造本季14連勝的超狂紀錄。

同樣是37歲的謝淑薇和史翠可娃，連同今天溫布頓冠軍在內，各自打下32座巡迴賽女雙金盃，其中10冠是一起拿下；產後復出的史翠卡娃預計美網後正式退役，今天的冠軍成職業生涯尾聲美好回憶，兩人將共享60萬英鎊（約78萬6630美元）冠軍獎金。

台捷組合首盤先發球，史翠可娃的發球局先取得40：0絕對領先，卻遭對手連趕3球逼到「丟士」，反而遭到破發，所幸第4局回破；第7局謝淑薇的發球局再遭破發，不過第8局台捷組合也找到突破機會，尤其一次28拍對峙中，謝淑薇製造對手掛網，唯一破發機會也把握住，再將局數扳平成4：4。

第9局史翠可娃順利保發，第10局台捷組合更連拿3分逼出3個破發及「盤末點」，但梅騰絲都靠發球化解，再將局數追平；第12局亨特發球局，台捷組合再度逼出盤末點，終於在第6個盤末點把握住機會，以7：5先下一城。

第二盤第3局，謝淑薇瓦解2個破發危機，第4局反而趁勢破發，加上史翠可娃保住發球局，台捷組合連趕3局後取得4：1領先，但第7局謝淑薇遭破發，遭對手扳平到4：4；第9局史翠卡娃發球局，台捷組合連拿4分保住，接續更逼出梅騰絲發球局的破發點和「冠軍點」，第一個機會謝淑薇打出界，第二個機會謝淑薇直接打出變線致勝球，以6：4收下金盃。