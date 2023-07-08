溫網／跨日再戰免談 約克維奇趕在宵禁前15分鐘 直落三擊敗瓦文卡

喬科維奇趕在宵禁前16強卡位。（歐新社）

世界排名第2的約克維奇 （Novak Djokovic）7日趕在溫網宵禁 前，以直落3擊潰老將瓦文卡（Stan Wawrinka）晉級第4輪。

這場比賽是這個比賽日男單焦點大戰，約克維奇克維奇生涯已經斬獲23個大滿貫男單冠軍，位列男子選手歷史第一，本賽季則是有澳網 和法網冠軍入帳。約克維奇溫網前兩輪輕鬆獲勝晉級，第三輪則是遭遇到三個大滿貫冠軍得主瓦文卡，兩人此前有過27次交手約克維奇獲勝21場，但最近三次交手瓦文卡則是兩度獲勝。

正邁向職涯第24個大滿貫冠軍的約克維奇，7日以6：3、6：1、7：6 (5)戰勝38歲的瓦文卡（Stan Wawrinka）；約克維奇全場未遇破發點，並在球場晚上11點宵禁前15分鐘取勝，否則這場比賽將要隔天續戰。

首盤約克維奇迅速展開衝擊，瓦文卡憑藉暴力單反不斷得分，但在正拍相持上則是不斷失誤，約克維奇第六局破發後一路保發，以6：3拿下第一盤。

第二盤瓦文卡狀態持續下滑，首局挽救兩個破發點後丟掉這局，約克維奇沒有絲毫鬆懈，又在第三局再度破發，連破帶保下6：1贏得第二盤勝利。

第三盤比賽中，瓦文卡狀態稍有回升再次，和約克維奇各自保發中，比分6：6後進入到搶七，瓦文卡最後時刻失誤不斷輸掉搶七，約克維奇直落三盤獲勝。

今年36歲的約克維奇表示：「以瓦文卡的年齡來說，他表現非常出色—我們是兩個老傢伙了。」約克維奇此役追平山普拉斯（Pete Sampras）在溫網31連勝的紀錄，他下一戰對手將是波蘭的胡爾卡奇（HubertHurkacz）。