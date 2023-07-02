溫網／約克維奇挑戰費德勒8冠紀錄 瞄準54年首個「年度全滿貫」

約克維奇。（美聯社）

今年以第2種子身分征戰溫網的約克維奇 （Novak Djokovic），正朝向打平費德勒創下8個溫網冠軍，以及第24座大滿貫冠軍前進；此外，他也持續瞄準54年來的第一個「年度全滿貫」。

法新社報導，今年36歲的約克維奇日前在法國網球公開賽拿下第23座大滿貫冠軍，打破與納達爾（Rafael Nadal）並列的紀錄後，他溫布頓 網球錦標賽（Wimbledon）的衛冕之旅，毫不意外地獲各界看好是冠軍熱門人選。

今年的澳網與法網 公開賽已經結束，約克維奇如果拿下他第8次的溫網冠軍，再加上9月的美國公開賽頭銜，就可以效仿澳洲傳奇拉佛（Rod Laver）在1969年囊括4大賽的「年度全滿貫」紀錄。

身為教練的伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic），替約克維奇征戰大滿貫賽心態所下的「說明文字」（caption）是，「他奪走你的雙腿，然後奪去你的靈魂，然後挖了你的墳墓，為你舉行葬禮，然後你就死了。再見。謝謝你來參加。」

約克維奇最近4次造訪溫布頓都贏得冠軍，並自2013年決賽以來，從未在溫布頓的中央球場（Centre Court）失利。

約克維奇表示，「當我進入中央球場時，它喚醒了內心某些東西，讓我能發揮出非常高的水準」。約克維奇在3日的比賽將面對世界排名第67的紅土場地愛好者卡席恩（Pedro Cachin）。

約克維奇向來在溫布頓的草地球場表現極佳，他表示，「真正適應它確實需要時間，比任何其他場地都需要，但我認為在職涯過去10年裡，我適應非常快，這裡的成績證明了這一點。」

約克維奇在溫網取得了86場勝利，僅次已退役的費德勒（Roger Federer），並且比目前排在前20的其他選手總和還要多。

約克維奇的第24個大滿貫賽冠軍，將使他追平女子名將寇特（Margaret Court），並列大滿貫冠軍最多的球員。

重回世界排名第一的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將是約克維奇在溫網的最大威脅，尤其是在這位年輕的西班牙球王上週末贏得英國女王俱樂部（Queen's Club）賽事，拿下他第一個草地冠軍頭銜之後。

然而，阿爾卡拉斯承認，在法網四強賽面對約克維奇時所承受的壓力和緊張導致抽筋，是他失掉比賽的原因。

因此，不意外的，阿爾卡拉斯試圖將焦點轉到約克維奇身上。2022年闖進16強的他說：「約克維奇自2013年輸給莫瑞（Andy Murray）之後，在中央球場從未輸過，這已經10年了，實在瘋狂。」

他說：「但我希望這次群眾能挺我，來改變這項數據。」