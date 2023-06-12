我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠假貨攤販出籠 擠占人行道

中國傳奇部落客「編程隨想」妻子突人間蒸發 此前美國之音專訪她

法網／約克維奇奪23冠 納達爾第1時間送祝福：驚人成就

記者曾思儒／即時報導
納達爾(左)與約克維奇(右)。 (路透)
納達爾(左)與約克維奇(右)。 (路透)

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）因身體狀況缺席今年法網，最終由塞爾維亞老對手約克維奇（Novak Djokovic）登頂，奪下男網史無前例的第23座大滿貫，紀錄被超越的納達爾第一時間就送上祝福，恭喜小約完成「驚人成就」。

小約和納達爾原本以22座大滿貫金盃並列男網紀錄，小約不只「超車」納達爾，且改寫原本納達爾保持的法網最年長冠軍紀錄，生涯第3度法網奪冠也成男網史上第一位完成4大滿貫至少3冠的「全滿貫」選手。

2005年後首度缺席法網的納達爾，在小約奪冠的第一時間就透過社群獻上祝福，他寫道：「祝賀這驚人的成就。23是個幾年前根本不會去想到的數字，而你做到了！和家人及團隊好好享受吧！」

納達爾先前已預告，2024年可能就是職業生涯最後賽季，36歲的小約則是繼續增加大滿貫，緊接著的溫布頓除有機會追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）保持的8冠紀錄，也有機會追平女網傳奇寇特（Margaret Court）的24座大滿貫紀錄。

小約曾在法網4度「銀恨」，3次就是輸在納達爾手中，另一次是敗給瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka），無怪乎他提到，法網是他生涯中最難拿下的大滿貫，「很多情緒都湧上心頭，場上和場外都是。」

納達爾 法網 社群

上一則

NBA／約柯奇FMVP不二人選 穆雷：還沒看到他最強那面

延伸閱讀

法網封王 約克維奇奪大滿貫23冠 兩岸組合謝淑薇、王欣瑜女雙稱后

法網封王 約克維奇奪大滿貫23冠 兩岸組合謝淑薇、王欣瑜女雙稱后
網球／不敢相信23座大滿貫 約克維奇暗示拚「年度全滿貫」

網球／不敢相信23座大滿貫 約克維奇暗示拚「年度全滿貫」
約克維奇獨攀歷史之巔 可望續推高紀錄

約克維奇獨攀歷史之巔 可望續推高紀錄
法網／約克維奇幽默致詞：祝魯德未來奪冠 但對手別是我

法網／約克維奇幽默致詞：祝魯德未來奪冠 但對手別是我

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25
約柯奇（右）超級大三元寫總決賽新紀錄。（美聯社）

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

2023-06-07 23:28

超人氣

更多 >
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援
解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資