法網／對決小蠻牛 約克維奇：讓我想起納達爾

阿爾卡拉斯、約克維奇（圖）會師法網四強。（歐新社）

塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）和西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）相繼在法國網球公開賽8強奪勝，兩人確定將在4強會師。

20歲的阿爾卡拉斯去年在美網奪下職業生涯首座大滿貫冠軍。他6日以6 ：2、6 ：1、7 ：6 （7 ：5）直落三淘汰希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），生涯首度闖進法網 8強，也成為2007年約克維奇後，最年輕的法網4強選手。

阿爾卡拉斯與約克維奇的對決可說是萬眾矚目，阿爾卡拉斯賽後也表示，「這場比賽眾所期待，我也非常想打。如果想成為最好，就必須先擊敗最好，約克維奇目前是世界上最好的球員，這將是真正的對抗，非常艱難的挑戰，我相當期待能如何發揮。」