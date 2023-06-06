法網／3台將晉級女雙8強 僅次美國

謝淑薇（右）與王欣瑜闖進8強。（新華社）

法國網球公開賽台灣好手謝淑薇和中國搭檔王欣瑜，4日在女雙16強賽以非種子身分7：6（6）、6：4力克大會第五種子美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）、荷蘭舒由絲（Demi Schuurs）組合，繼詹家姊妹之後，也闖進8強賽事，這是謝淑薇個人繼2014年法網 女雙奪冠、2015年進軍8強之後，再度創下佳績。

謝淑薇這組是最後一組在女雙8強出線的組合，總計16名雙打選手中，美國選手占了4位，台灣選手有3位居第二多。

此外，台灣選手詹詠然、詹皓晴「詹家姊妹」組合，4日在女雙16強賽，力抗地主法國非種子組合柯妮特（Alize Cornet）與佩瑞（Diane Parry），對手組合雖是非種子但均是女單排名百名內的好手，加上詹皓晴感冒帶病上陣，因此詹家姊妹本場打來並不輕鬆，歷經2小時25分三盤大戰，最終以7：5、5：7、6：1才取得勝利，挺進女雙8強，追平在法網兩姊妹搭檔最佳成績（2016年）。

詹皓晴由於感冒發燒打得很辛苦，一下場馬上進防護室，由醫生看診，防護員照護；依規定如果發燒超過38℃，將禁賽24小時，由於詹皓晴還有混雙賽事，不過詹家姊妹母親劉雪貞說明，所幸並未超過38℃，視賽程安排，讓詹皓晴好好休息。