網球／疫苗限制仍卡關 約克維奇再缺席邁阿密公開賽

約克維奇無法入境美國，繼缺席印地安泉大師賽後，又缺席邁阿密公開賽。（新華社）

邁阿密網球公開賽（Miami Open）總監布雷克今天說，塞爾維亞選手約克維奇 不會參加下周開打的賽事，因為他未接種COVID-19疫苗 ，申請豁免入境卻沒有獲准。

路透報導，布雷克（James Blake）接受「網球頻道」（Tennis Channel）訪問時說：「我們努力讓約克維奇（Novak Djokovic）可以獲得豁免，但沒能成功。作為全球最重要賽事之一，我們當然希望有最好的選手參賽。我們盡力了，我們試過與政府溝通，但那不在我們控制範圍內。」

35歲的約克維奇目前在世界職業網球協會（ATP）排行榜上高居第一，曾6度在邁阿密公開賽奪冠。部分人士呼籲美國總統拜登政府允許他入境參賽，包括佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）和兩名佛州聯邦參議員。

由於未獲得豁免，約克維奇也錯過了正在進行的加州印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）。

美國目前仍禁止未接種COVID-19疫苗的外籍人士入境；一般預料，美國5月11日解除全國緊急狀態與公衛緊急狀況宣言後，這項政策也會隨之取消。

約克維奇去年因沒有接種COVID-19疫苗，遭澳洲驅逐出境，沒能參加澳洲網球公開賽 ；他曾說，他寧願錯過大滿貫賽事，也不願接種疫苗。

約克維奇今年1月如願參加澳網，締造了澳網第10度封王輝煌紀錄，並追平大滿貫賽22次冠軍紀錄。