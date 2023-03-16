高球／開球距離不能超過320碼？協會提案引球員不滿

湯瑪斯。（Getty Images）

兩度在高爾夫大滿貫賽事奪冠的湯瑪斯（Justin Thomas）說，限制球員在菁英賽上開球距離的提議「對高爾夫運動不利」。

路透報導，美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）平均開球距離約為300碼，但許多球員的開球距離遠超過300碼，這意味著一些球場有被淘汰的危險。

根據皇家 古典高爾夫俱樂部（R&A）和美國高爾夫協會（USGA）的提案，未來將讓比賽主辦單位可以選擇要求球員只能使用符合最大距離上限的小白球。

湯瑪斯在本周於佛羅里達州 棕櫚港（Palm Harbor）舉行的威士伯錦標賽（Valspar Championship）賽前表示：「你們正試圖為一個不存在的問題創造一個解決方案。我認為，這對高爾夫運動很糟糕。」

根據這項將於2026年生效的提案，當揮桿速度達到時速127英里（約204公里）時，小白球的飛行距離不得超過320碼。

湯瑪斯說：「如果你能以時速127英里揮桿，那就是你的力量。」

前美國公開賽冠軍狄倉波（Bryson DeChambeau）是高爾夫運動中開球最遠的球員之一，他說，這項作法將是「你可能對高爾夫比賽所做的最糟糕之事」。