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印地安泉網賽／傷病放一邊 英國甜心闖16強

記者曾思儒／綜合報導
英國甜心瑞度卡努在印地安泉網賽闖進16強，打出近年代表作。（Getty Images）
英國甜心瑞度卡努在印地安泉網賽闖進16強，打出近年代表作。（Getty Images）

2年前美網寫下灰姑娘奪冠旅程的英國甜心瑞度卡努（Emma Raducanu），奪下生涯第一座大滿貫後受苦無代表作，加上傷勢不斷，沒能再複製驚奇旅程，但她印地安泉女網賽似乎找回2021年的風采，她第三輪以6：1、2：6、6：4拍下世界排名13的巴西對手瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia），闖進第三輪，打出近年代表作。

20歲的瑞度卡努世界排名一度高居第10名，目前排名77，她透露印地安泉前還因生病和手腕傷勢，一度考慮不參賽，直到首場比賽的前20分鐘才決定下場，不料卻能連退兩名種子晉級，包括這場歷經2小時19分鐘大戰拍下13種子。

這是2021年美網封后後，瑞度卡努首度擊敗世界前20的對手，她笑說感覺不可思議，「我沒有為這場比賽真的準備或練習，所以能打出這樣的水準，對我是個好兆頭。」

決勝盤瑞度卡努把握住第7局的破發機會，她提到若是去年的自己，決勝時刻會打得比較謹慎，但現在會更積極些，展現出侵略性，很高興掌握住勝利，「現在我會專注在恢復和休息，因為這是場激烈比賽。」且她下戰將碰波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），勢必又有硬仗。

名列頭號種子的斯威雅蒂是印地安泉女網賽衛冕軍，第三輪她以6：3、7：6（7：1）拍下2019年奪冠的加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu），離連霸再進一步。

瑞度卡努 英國 巴西

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