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印地安泉網賽／16連勝入袋 梅德維夫瞄準連4冠

記者曾思儒／綜合報導
前「世界球王」梅德維夫連勝場次推進到第16場。（路透）
前「世界球王」梅德維夫連勝場次推進到第16場。（路透）

印地安泉名人賽冷門頻傳，先是列第2種子的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）落馬，排第3種子的挪威好手魯德（Casper Ruud）第三輪也遭擊落，不過俄羅斯前「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）延續連勝，第三輪以6：2、3：6、6：1拍下白俄羅斯對手伊華舒卡（Ilya Ivashka），連勝場次推進到第16場。

曾坐上「世界球王」寶座的梅德維夫，今年澳網雖第三輪就止步，但墨爾本後戰無不克，從鹿特丹、多哈到杜拜連掃3冠，轉戰印地安泉再連拿2勝；伊華舒卡世界排名85，雖沒從第5種子梅德維夫手中拿走勝利，但拿下二盤，讓梅德維夫連拿盤數停在第18盤。

梅德維夫第四輪將和傷癒復出的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）交手，兩人過去12度對決，勝負剛好各半，梅德維夫說：「我認為我們的對戰會很多拍，讓我們看下去，這會很有趣。」

兩人上度交手已是2021年的年終賽，相隔2年，澤瑞夫經過去年法網的腳踝傷勢回歸，梅德維夫說：「我覺得他打得愈來愈好，這在嚴重傷勢後的正常現象。他是巡迴賽的最佳球員之一，很接近世界第一，大滿貫表現愈來愈好。」他也提到，對手遭遇不幸大傷，但也相信他能強勢回歸，「希望下一場我能成為贏家，打出些精彩好球。」

白俄羅斯 澳網 德國

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