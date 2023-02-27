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378周 約克維奇登在位最久世界第一：超現實的

體育新聞組／綜合報導
約克維奇將打破德國傳奇女將葛拉芙保持的網壇紀錄。（新華社）
約克維奇將打破德國傳奇女將葛拉芙保持的網壇紀錄。（新華社）

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）打破德國傳奇女將葛拉芙（Steffi Graf）保持的網壇最長世界第一377周紀錄。他表示，這「超現實的」，能夠超越史上最偉大運動員之一令他感到自豪。

綜合媒體報導，本周在世界職業網球協會（ATP）男單排名累計第378周高居第一，屆時他將在杜拜出賽，那是他拿下第10座澳洲網球公開賽冠軍、追平西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫冠軍紀錄之後參加的首場錦標賽。

約克維奇說：「我還想要取得更多成就。那些目標趨動著我，我是真的跟任何人都一樣，對這項運動專心致志。」

「當然，在某種程度上來講，保持那麼多周世界第一，這超現實的，能和網壇史上不分男、女的最偉大運動員之一葛拉芙相提並論。光是可以成為傳奇之一就令人很開心。我對此感到自豪。」

本賽季截至目前12場比賽全勝的約克維奇說他已經從澳網期間的左腿肌肉撕裂傷復元，過去一周沒有任何疼痛。

35歲的約克維奇說：「我已經接近百分之百復元。就比賽和在場上的感覺而言，雖然還沒有到那個程度。但重要的是，已經不會疼痛了。」

約克維奇 運動員 澳洲網球公開賽

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