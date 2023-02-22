我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

網球／「世界第1」最久紀錄 約克維奇下周登頂

記者曾思儒／綜合報導
35歲的約克維奇今年澳網打下破紀錄的第10冠。（Getty Images）
35歲的約克維奇今年澳網打下破紀錄的第10冠。（Getty Images）

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）已締造網壇多項紀錄，本周他再樹立新障礙，他先以377周追平德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）的世界第一「在位」最久周數，下周就將以378周成為紀錄保持人。

35歲的約帥今年澳網打下破紀錄的第10冠，生涯第22座大滿貫入手，讓他重返世界第一，個人第7次坐上球王寶座。

本周約帥繼續以7070分續坐球王寶座，不過後有追兵，因傷缺席澳網的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），傷後回歸第一站立刻在阿根廷摘冠，本周積分以6480分緊追，希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以5640分排名第3。

曾任世界球王的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）也剛在鹿特丹奪下生涯第16座冠軍，讓他排名重返世界前10，來到第8位。

約帥目前22冠和和去年澳網奪冠的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）並列男網最多；若加上1000分名人賽冠軍和ATP年終賽冠軍數，他大賽冠軍數共66座，也領先「三巨頭」的納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

此外，今年澳網，約克維奇宣稱自己帶著大腿肌腱撕裂傷硬打，帶傷出擊卻一舉奪下生涯第10座澳網冠軍，但因為太過神勇傳出「詐傷」的質疑，傳聞愈演愈烈，現在約克維奇怒了，對外表示將準備證據召開記者會，全力捍衛自己的清白；他表示，「我會回答所有的問題。」但目前約克維奇還未公布記者會時間、地點等相關細節。

約克維奇即將成為史上最久球王。（路透）
約克維奇即將成為史上最久球王。（路透）

澳網 約克維奇 納達爾

上一則

MLB／新球季再衝62轟？賈吉：更想降揮空率

下一則

NBA／從放棄籃球到促成KD加盟 太陽老闆：盡力贏得一切

延伸閱讀

澳網／約克維奇有3公分撕裂傷 澳網總監：奪冠難以想像

澳網／約克維奇有3公分撕裂傷 澳網總監：奪冠難以想像
澳網／約克維奇帶傷奪冠 復出時間不確定

澳網／約克維奇帶傷奪冠 復出時間不確定
網球／地球人贏不了約克維奇 教練讚霸業至少可再2年

網球／地球人贏不了約克維奇 教練讚霸業至少可再2年
澳網／男單封王 約克維奇卻不確定何時擺脫傷勢

澳網／男單封王 約克維奇卻不確定何時擺脫傷勢

熱門新聞

劉思慕對於攝影師將他與另一名亞裔男孩放在一起說他們長得相似，感到這是對亞裔的不尊重。(擷自推特)

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

2023-02-19 11:57
台灣之光王建民無端捲入醫美名醫的婚外情案，遭求償千萬元。(本報資料照片)

旅美前投手王建民 無辜捲桃花劫 法官判免賠

2023-02-21 21:05
一名觀看超級盃的網紅，因支持的老鷹隊輸球，在眾友人面前氣得將電視砸了。（截圖自Instagram／＠Funnymike）

NFL／超級盃酋長逆轉勝老鷹 他暴怒在眾人面前砸了電視

2023-02-15 08:33
麥克朗展現勁爆體能。(路透)

NBA／「拯救灌籃大賽的男人」 麥克朗瘋狂4灌震撼全場

2023-02-18 23:32
智利有「冰上美人魚」之稱的女泳將耶南德茲（右），成為在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里的史上第一人。（Getty Images）

史上第一人 「冰上美人魚」智利泳將橫渡南冰洋2.5公里

2023-02-21 13:50
麥克朗成為首位贏得灌籃大賽冠軍的發展聯盟球員。(美聯社)

NBA／曾說麥克朗「灌籃沒看點」杜蘭特言論慘遭打臉

2023-02-19 08:37

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆