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網球／中國史上第1人 吳易昺ATP巡迴賽封王

新華社／北京13日電
吳易昺在達拉斯公開賽封王，成為中國史上第一人。(取材自微博)
吳易昺在達拉斯公開賽封王，成為中國史上第一人。(取材自微博)

12日，在男子職業網球協會（ATP）250巡迴賽美國達拉斯站男單決賽中，中國選手吳易昺歷經鏖戰，以6:7（4）、7:6（3）、7:6（12）戰勝本土選手伊斯內爾，成為首位捧起ATP巡迴賽單打冠軍的中國球員。

晉級決賽的吳易昺已經刷新了中國球員在ATP巡迴賽上的最好成績，不論取勝與否都已創造歷史。首盤比賽，吳易昺錯失盤點，被伊斯內爾抓住機會先下一城。第二盤，對手一度接近勝利，但吳易昺頑強扳回一盤。決勝盤，在挽救多個冠軍點後，吳易昺以14:12艱難贏下「搶七」。

歷經三個「搶七」，在對手整場比賽發出44記ACE球（發球直接得分且對手沒有觸及球）的情況下，取勝後的吳易昺難掩激動。「我為祖國和自己都創造了歷史，我為自己感到驕傲，尤其是要感謝我的球迷與團隊的支持。」他說，「謝謝你們來這邊為我加油，請大家繼續期待我們中國男子網球，我們會為你們帶來更加精彩的表現。」

憑藉這場勝利，吳易昺的即時排名再創個人新高，升至世界第58位。從三年傷病、世界排名跌到一千多位，再到創造中國男網歷史，吳易昺用了不到一年的時間。

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