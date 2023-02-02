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澳網／約克維奇有3公分撕裂傷 澳網總監：奪冠難以想像

記者劉肇育／即時報導
約克維奇帶著左大腿筋3公分撕裂傷，在澳網男單奪冠。（美聯社）
約克維奇帶著左大腿筋3公分撕裂傷，在澳網男單奪冠。（美聯社）

約克維奇（Novak Djokovic）在日前奪下澳網男單冠軍並重返世界球王寶座，完成生涯第10度澳網奪冠的傲人紀錄，而澳網總監提列（Craig Tiley）在2日也證實約克維奇確實是帶著大腿筋3公分撕裂傷的傷勢撐完所有賽事，並直言很難想像有選手能夠帶著這樣的傷勢打出這樣的表現。

約克維奇在日前澳網男單決賽以直落三擊敗希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），完成澳網生涯10冠的紀錄，在這次澳網之旅中約克維奇雖然多次傳出傷情，但也寫下了僅失一盤的好表現，讓外界一度認為有「詐傷」的可能性。

不過澳網總監提列在今天就證實，約克維奇確實是帶著大腿筋3公分撕裂傷的傷勢撐完了這7場、共計22盤的賽事，「他的名聲不好，但歸根究底我認為沒有人會懷疑他的運動能力，我確實看到他腿部撕裂3公分。」

提列強調，儘管很多人都認為約克維奇有詐傷的疑慮，但醫療團隊也說明了真相，「醫生會告訴你真相，我認為很多人猜測這是真的還是假的，但很難相信有人可以帶著這樣類型的傷勢還打出如此表現，他真的很了不起。」

約克維奇的傷勢來自於澳網前的阿德萊德賽事，迫使他在澳網期間必須在左大腿纏繞厚重的繃帶出賽，他也曾透露自己是服用了很多的止痛藥並做了許多治療來面對賽事。

而約克維奇的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）在他奪冠後也曾說：「我不敢說百分之百，但有百分之97的球員，在看到周六MRI的結果後，會直接到裁判辦公室退出比賽，但他不是，他大腦的工作方式是與眾不同的。」

澳網 約克維奇

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