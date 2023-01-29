網球／約克維奇超越費納？西西帕斯認證：史上最佳無誤

西西帕斯（右）盛讚約克維奇（左）是史上最佳球員。（Getty Images）

過去9度打進澳網 決賽都封王，塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）昨天迎接第10場決賽前，已經先準備好一件印有「22」的夾克；最終他直落3拍下希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），果然收下生涯第22座大滿貫，也追平去年澳網奪冠的「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）。

「三巨頭」中，誰是「網壇史上最佳球員」向來是個話題，小約昨天再打下澳網金盃後，答案似乎呼之欲出，西西帕斯就盛讚對手，他說：「他毫無疑問是史上最佳球員。」

納達爾原本的22座大滿貫是男網紀錄，重返墨爾本的小約除追上「西班牙蠻牛」紀錄，大賽冠軍也再推進到66冠，領先「三巨頭」的納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

世界男子職業網球協會（ATP）以大滿貫、年終賽和千分積分名人賽作為大賽指標，小約3項成績都居「三巨頭」之首，他大滿貫數雖和納達爾相同，但68度參賽，少納達爾1次，代表勝率更優於「西班牙蠻牛」。

小約15度打進年終賽決賽摘下6冠，追平費德勒的冠軍次數，不過費德勒17度參賽，小約是15次，勝率也更佳；年終賽金盃是納達爾獨缺的大賽冠軍，他生涯11度打進年終賽，冠軍還沒開張。