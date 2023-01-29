網球／澳網捧第10冠重返球王 約克維奇再寫狂紀錄

約克維奇29日在澳網封王，他激動落淚表示這是此生最重大勝利。(美聯社)

昨天在墨爾本高捧生涯第10座澳網 金盃，塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）今天再迎接「世界球王」身份回歸，早已是史上最久球王和最多次「年終球王」的他也再締造新猷，成為ATP從1973年啟用排名制度以來，排名提升最多的「球王」。

35歲的約克維奇參加澳網時的排名是世界第5，去年因沒接種新冠肺炎疫苗 無法參賽的他，完全沒保分問題，奪冠進帳的積分讓他直接灌進2000分，排名提升4個名次登頂，超越剛退位球王的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、山普拉斯（Pete Sampras）、阿格西（Andre Agassi）和莫亞（Carlos Moya），4人都是從世界第4登上世界第一。

7度登上「年終球王」的小約，今天是擔任球王的第374周，男網已無人可及，最靠近他紀錄的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）是310周，且費德勒去年已退役，現階段小約沒有太大威脅者。

若小約能維持世界第一到2月20日，就會追平德國傳奇女將「玉羅剎」葛拉芙（Stefanie Graf）的網壇最長世界第一紀錄377周；若小約繼續保持「世界球王」身份，也有機會超越葛拉芙，再寫個人紀錄。

小約「球王保衛戰」較大勁敵還是阿爾卡拉斯，以及昨天決賽吞敗的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），因傷缺席澳網的阿爾卡拉斯只落後小約340分，西西帕斯也以875分差距緊追小約，且3月印地安泉名人賽和邁阿密名人賽兩場大賽，西西帕斯只有135分積分要保，讓他更有機會靠近球王寶座。