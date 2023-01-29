澳網／「敢於作夢」約克維奇奪冠後獻上金句

約克維奇29日在澳網封王，他激動落淚表示這是此生最重大勝利。(美聯社)

塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）再次稱霸澳網 ，以35歲之齡擊敗希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），勇奪生涯第十座澳網、第22座澳網金盃，他也以自身故事為例鼓勵年輕人，「夢想遠大、敢於作夢。」

約克維奇去年雖因疫苗問題無緣延續連霸，然而今年重返墨爾本全程只失一盤，以澳網28連勝之姿拿下個人連四冠，生涯在澳網冠軍賽10連勝，大滿貫賽冠軍數量追平納達爾 並列史上最多。

西西帕斯賽後盛讚約克維奇，兩人成長過程類似，是他激勵自己成為更好的球員，「我很感謝你為這項運動做的所有事。」西西帕斯一度稱約克維奇是「最偉大網球員之一」，在觀眾鼓譟後改口「所有拿過網球拍的人裡最棒的」。

約克維奇29日在澳網封王，他激動落淚表示這是此生最重大勝利。(新華社)

冠軍戰雖然看似直落三，不過約克維奇贏得不容易，最後兩盤都打到搶七，約克維奇也說，這是困難的一役，今晚西西帕斯只是運氣不好，「這也不會是你生涯最後1次大滿貫決賽，你還有很多機會。」

約克維奇也以自己與西西帕斯的出生國家為例，「我覺得童年過得愈慘，你就會變得愈堅強，我們兩個就是最好的證明，都來自小國，沒有太多網球傳統，也沒有太多人可以跟隨，但希望今天全世界看到我們比賽的小朋友能夠因此懷抱夢想。」

「我想向世界各地觀看此戰的年輕網球員說的是，夢想決定你的位置，夢想遠大、敢於作夢，一切都有可能，不要讓任何人輕易剝奪你的夢想。」約克維奇如此做結。