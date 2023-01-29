我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記憶體業者慘兮兮 價格崩盤恐抺掉獲利

ChatGPT多聰明？實測能通過名校商學院法學院考試

澳網／「敢於作夢」約克維奇奪冠後獻上金句

記者蘇志畬／即時報導
約克維奇29日在澳網封王，他激動落淚表示這是此生最重大勝利。(美聯社)
約克維奇29日在澳網封王，他激動落淚表示這是此生最重大勝利。(美聯社)

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再次稱霸澳網，以35歲之齡擊敗希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），勇奪生涯第十座澳網、第22座澳網金盃，他也以自身故事為例鼓勵年輕人，「夢想遠大、敢於作夢。」

約克維奇去年雖因疫苗問題無緣延續連霸，然而今年重返墨爾本全程只失一盤，以澳網28連勝之姿拿下個人連四冠，生涯在澳網冠軍賽10連勝，大滿貫賽冠軍數量追平納達爾並列史上最多。

西西帕斯賽後盛讚約克維奇，兩人成長過程類似，是他激勵自己成為更好的球員，「我很感謝你為這項運動做的所有事。」西西帕斯一度稱約克維奇是「最偉大網球員之一」，在觀眾鼓譟後改口「所有拿過網球拍的人裡最棒的」。

約克維奇29日在澳網封王，他激動落淚表示這是此生最重大勝利。(新華社)
約克維奇29日在澳網封王，他激動落淚表示這是此生最重大勝利。(新華社)

冠軍戰雖然看似直落三，不過約克維奇贏得不容易，最後兩盤都打到搶七，約克維奇也說，這是困難的一役，今晚西西帕斯只是運氣不好，「這也不會是你生涯最後1次大滿貫決賽，你還有很多機會。」

約克維奇也以自己與西西帕斯的出生國家為例，「我覺得童年過得愈慘，你就會變得愈堅強，我們兩個就是最好的證明，都來自小國，沒有太多網球傳統，也沒有太多人可以跟隨，但希望今天全世界看到我們比賽的小朋友能夠因此懷抱夢想。」

「我想向世界各地觀看此戰的年輕網球員說的是，夢想決定你的位置，夢想遠大、敢於作夢，一切都有可能，不要讓任何人輕易剝奪你的夢想。」約克維奇如此做結。

約克維奇 澳網 納達爾

上一則

與普亭粉絲合照惹議 約克維奇父親未出席澳網決賽

延伸閱讀

與普亭粉絲合照惹議 約克維奇父親未出席澳網決賽

與普亭粉絲合照惹議 約克維奇父親未出席澳網決賽
網球／玩選擇遊戲 基里洛斯：我會嫁約帥 跟費德勒上床

網球／玩選擇遊戲 基里洛斯：我會嫁約帥 跟費德勒上床
澳網／王者歸來 約克維奇奪第10冠 大滿貫22冠平紀錄

澳網／王者歸來 約克維奇奪第10冠 大滿貫22冠平紀錄
澳網／9次進決賽沒輸過 約克維奇信心爆棚

澳網／9次進決賽沒輸過 約克維奇信心爆棚

熱門新聞

林書豪盟P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人。（取材自Instagram）

籃球／林來瘋降臨台灣 林書豪宣布加盟高雄鋼鐵人隊

2023-01-25 23:18
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾有人發布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
谷愛凌19日贏得世界盃自由式滑雪U型場地技巧卡加利站冠軍。（美聯社）

國際雪聯世界盃分站賽 谷愛凌3天奪2冠

2023-01-22 20:19
谷愛凌膝蓋受傷。圖為她去年在北京冬奧的照片。（中通社）

谷愛凌膝傷退出Xgames 自爆「核磁共振哭了30分鐘」

2023-01-28 19:10
前拳王泰森被控性侵。（美聯社）

拳王泰森又被告 紐約女控1990年代在禮車遭性侵

2023-01-25 11:28
西蒙斯透過律師向前女友討回價值百萬美元訂婚戒指。(Getty Images)

NBA／婚沒結成 西蒙斯向前女友討回百萬訂婚戒

2023-01-23 02:03

超人氣

更多 >
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人
45歲億萬富翁 年花200萬元聘30醫師打造「回春計畫」

45歲億萬富翁 年花200萬元聘30醫師打造「回春計畫」
半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意