澳網／約克維奇問鼎10冠 西西帕斯要搶

澳網男單金盃，將由約克維奇（圖）與西西帕斯爭奪，贏球者也將登上世界球王。（美聯社）

澳洲網球公開賽27日進行男單4強賽，將挑戰生涯第10冠的前世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）僅花2小時20分鐘就以7：5、6：1、6：2擊敗25歲黑馬美國保羅（Tommy Paul），將澳網 最長連勝紀錄推進到27場，接下來他將與希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪冠軍與世界球王寶座。

15年前在澳網捧起生涯首座大滿貫金盃的約克維奇，過去的14年來又8度高舉澳網金盃，儘管去年因為疫苗注射問題導致他無法參賽，但今年捲土重來後也展現絕佳狀態，包括27日以直落三擊敗保羅在內，前6輪賽事中他維持僅丟掉1盤的絕佳內容，生涯第10度挺進到澳網決賽，且前9次他都如願抱回冠軍獎盃。

而約克維奇決賽的對手，則是連續三年都闖進到4強賽，但前兩年都遭到俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）擋道的西西帕斯，他今年4強賽的對手則是另一名俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov），最終在苦戰3小時21分鐘後以7：6（7：2）、6：4、6：7（6：8）、6：3勝出，生涯首度闖進到澳網決賽。

對於接下來將與約克維奇繼2021年法網決賽後再度爭冠，且勝方還將能登上世界球王寶座，西西帕斯說：「這些都是我一直在努力爭取的時刻，能夠打進決賽，且還是一場別具意義的決賽，因為我正在為了世界第一而戰，這是我的兒時夢想，現在我很接近了。」

而前一次登上世界球王寶座已經是去年3月的約克維奇，目前已經是ATP史上在位周數最久的球王，對於將有機會再一次登上世界第一名，他也直言大滿貫冠軍與世界第一是每一名球員都在追尋的終極目標，他也相當期待再一次與西西帕斯爭冠。