我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

澳網／約克維奇問鼎10冠 西西帕斯要搶

體育新聞組／綜合報導
澳網男單金盃，將由約克維奇（圖）與西西帕斯爭奪，贏球者也將登上世界球王。（美聯社）
澳網男單金盃，將由約克維奇（圖）與西西帕斯爭奪，贏球者也將登上世界球王。（美聯社）

澳洲網球公開賽27日進行男單4強賽，將挑戰生涯第10冠的前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）僅花2小時20分鐘就以7：5、6：1、6：2擊敗25歲黑馬美國保羅（Tommy Paul），將澳網最長連勝紀錄推進到27場，接下來他將與希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪冠軍與世界球王寶座。

15年前在澳網捧起生涯首座大滿貫金盃的約克維奇，過去的14年來又8度高舉澳網金盃，儘管去年因為疫苗注射問題導致他無法參賽，但今年捲土重來後也展現絕佳狀態，包括27日以直落三擊敗保羅在內，前6輪賽事中他維持僅丟掉1盤的絕佳內容，生涯第10度挺進到澳網決賽，且前9次他都如願抱回冠軍獎盃。

而約克維奇決賽的對手，則是連續三年都闖進到4強賽，但前兩年都遭到俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）擋道的西西帕斯，他今年4強賽的對手則是另一名俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov），最終在苦戰3小時21分鐘後以7：6（7：2）、6：4、6：7（6：8）、6：3勝出，生涯首度闖進到澳網決賽。

對於接下來將與約克維奇繼2021年法網決賽後再度爭冠，且勝方還將能登上世界球王寶座，西西帕斯說：「這些都是我一直在努力爭取的時刻，能夠打進決賽，且還是一場別具意義的決賽，因為我正在為了世界第一而戰，這是我的兒時夢想，現在我很接近了。」

而前一次登上世界球王寶座已經是去年3月的約克維奇，目前已經是ATP史上在位周數最久的球王，對於將有機會再一次登上世界第一名，他也直言大滿貫冠軍與世界第一是每一名球員都在追尋的終極目標，他也相當期待再一次與西西帕斯爭冠。

四強賽前爆出約克維奇父親跟挺俄國入侵烏克蘭的粉絲合影的照片，導致約帥被網友出征，烏克蘭球迷還呼籲禁賽。賽後記者會上，約帥坦承爭議對自己心情的確造成影響，但出身塞爾維亞的他強調，自己跟父親在1990年代經歷過內戰，深知戰爭的殘酷面，絕對不會支持戰爭，父親與親俄者合照是被有心人誤導。

澳網男單金盃，將由約克維奇與西西帕斯（圖）爭奪，贏球者也將登上世界球王。（Get...
澳網男單金盃，將由約克維奇與西西帕斯（圖）爭奪，贏球者也將登上世界球王。（Getty Images）

約克維奇 澳網 烏克蘭

上一則

NBA／詹姆斯19度入選明星賽 平賈霸紀錄

延伸閱讀

約克維奇問鼎澳網第10冠 坦言心情受這事影響

約克維奇問鼎澳網第10冠 坦言心情受這事影響
澳網／跟挺普亭觀眾合影惹議 約克維奇之父不到場看4強戰

澳網／跟挺普亭觀眾合影惹議 約克維奇之父不到場看4強戰
澳網／西西帕斯突破4強魔咒晉決賽 差1勝登球王寶座

澳網／西西帕斯突破4強魔咒晉決賽 差1勝登球王寶座
澳網／約克維奇輕鬆晉4強 距10冠只差「2步」

澳網／約克維奇輕鬆晉4強 距10冠只差「2步」

熱門新聞

林書豪宣布家中新成員。（本報資料照片）

林書豪才報婚訊 又宣布家中有了新成員

2023-01-20 05:36
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾有人發布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
林書豪盟P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人。（取材自Instagram）

籃球／林來瘋降臨台灣 林書豪宣布加盟高雄鋼鐵人隊

2023-01-25 23:18
谷愛凌19日贏得世界盃自由式滑雪U型場地技巧卡加利站冠軍。（美聯社）

谷愛凌拿下今年首面金牌 入籍中國後累積20金

2023-01-20 01:45
林書豪曾與吳謹言共同上節目，被傳出緋聞。（影片截圖）

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

2023-01-19 01:59
谷愛凌19日贏得世界盃自由式滑雪U型場地技巧卡加利站冠軍。（美聯社）

國際雪聯世界盃分站賽 谷愛凌3天奪2冠

2023-01-22 20:19

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了