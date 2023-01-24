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澳網／約帥把澳洲希望打成絕望 球評不忍卒睹：這場比賽像恐怖片

記者陳宛晶／綜合報導
約克維奇打退地主選手德米納爾，輕鬆過關闖進8強。(Getty Images)
約克維奇打退地主選手德米納爾，輕鬆過關闖進8強。(Getty Images)

約克維奇（Novak Djokovic）讓澳洲的希望變成絕望，23日在澳洲網球公開賽男單第4輪上演無情輾壓，面對地主選手德米納爾（Alex de Minaur），以6：2、6：1、6：2輕鬆過關，闖進8強。

約克維奇手握9座澳網金盃，此行要挑戰10冠榮耀，儘管腿傷狀態一直存疑，但今天在第4輪賽事幾乎未遇任何抵抗。

面對世界排名第24的澳洲「小野兔」德米納爾，約克維奇全場未讓對手逼出任何破發點，自己則是6度破發得手，致勝球也呈現26：9的懸殊差距，完爆對手。

猶如料理兔肉般的比賽過程太血腥，轉播球評庫瑞爾（Jim Courier）形容：「如果我現在還在打球，這時回到家吃晚餐、打開電視，看到這場比賽，我會關掉這齣恐怖片，因為想到可能哪天會對上約克維奇，我會覺得最好不要看這場比賽，這不會是你在睡前會想想起的畫面。」

第5種子的俄羅斯選手羅布雷夫，在五盤大戰擊敗對手。(Getty Images)
第5種子的俄羅斯選手羅布雷夫，在五盤大戰擊敗對手。(Getty Images)

羅布雷夫 5盤苦戰晉級

另一場，列名男單第5種子的俄羅斯選手羅布雷夫（Andrey Rublev），經歷驚心動魄的一戰，決勝盤一度2：5落後、「搶十」以0：5開局，最終靠一顆爬過球網的幸運球迎來勝利，他以6：3、3：6、6：3、4：6、7：6（11：9）擊敗丹麥新星魯內（Holger Rune），晉級澳洲網球公開賽8強，賽後形容這緊張程度就像被槍抵著頭。

這場3小時37分鐘的比賽峰迴路轉程度，讓轉播球評柯尼格（Rob Koenig）都形容：「這場比賽的轉折比丹布朗（Dan Brown）的小說還多」。羅布雷夫賽後則被問到是否感覺像在坐雲霄飛車？他回應：「這不是雲霄飛車，雲霄飛車容易多了，這比較像他們拿槍抵著你的頭。」

約克維奇晉級8強，下一戰將與第5種子的俄羅斯選手羅布雷夫過招，爭奪4強門票。

澳洲網球公開賽 約克維奇 俄羅斯

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