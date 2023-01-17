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澳網／喬科維奇重返賽場 球迷熱烈歡迎 輕鬆克敵晉2輪

中央社／墨爾本17日即時報導
塞爾維亞網球名將約克維奇力克西班牙對手巴埃納，進軍澳洲公開賽第10座金盃。（Getty Images）
塞爾維亞網球名將約克維奇力克西班牙對手巴埃納，進軍澳洲公開賽第10座金盃。（Getty Images）

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）17日力克西班牙對手巴埃納，朝捧下澳洲公開賽第10座金盃邁開步伐；他去年因違反澳洲防疫規定而被驅逐出境，這次回來參賽仍受到球迷熱烈歡迎。

中央社引述法新社報導，今年35歲的約克維奇本月稍早在阿得雷德（Adelaide）網賽肌腱受傷，17日似乎並無大礙，以6：3、6：4、6：0直落三輕取巴埃納（Roberto Carballes Baena）。

這位9屆澳網男單冠軍去年因為未接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，在這場大滿貫賽事前夕被驅逐出境。

歷經一系列曠日費時的法庭聽證會後，約克維奇遭澳洲禁止入境3年，但去年11月禁令取消，讓他得以在2023年重返澳網，嘗試追平西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫冠軍紀錄。

有人擔心墨爾本球迷對他的態度，不過如同在在阿得雷德網賽的情況，他一出場就受到高聲歡呼，球迷親切地高呼他的小名「諾爾」（Nole）。

這次名列第4種子的約克維奇對球迷說：「感謝你們如我夢想一般地這麼歡迎我。」

男單第2種子挪威好手魯德（Casper Ruud）首戰也過關晉級，以6：3、7：6（8/6）、6：7（5比7）和6：3擊退捷克對手馬哈奇（Tomas Machac）。

另在女單首輪賽事，突尼西亞第2種子加博（Ons Jabeur）以7：6（10比8）、4：6、6：1勉強淘汰斯洛維尼亞對手齊丹塞珂（Tamara Zidansek），但她一再出現非受迫性失誤。

約克維奇（左）直落三輕取巴埃納（右）。（新華社）
約克維奇（左）直落三輕取巴埃納（右）。（新華社）

約克維奇 澳洲 澳網

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