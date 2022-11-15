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網球／約克維奇ATP年終賽破紀錄 羅布列夫俄內戰勝出

聯合新聞網／即時報導
約克維奇首戰獲勝，朝年終賽第6冠邁進。（歐新社）
約克維奇首戰獲勝，朝年終賽第6冠邁進。（歐新社）

2022年ATP年終賽在義大利杜林點燃戰火，紅組首輪就上演「俄國內戰」，羅布列夫（Andrey Rublev）以3盤逆轉擊敗梅德維夫（Daniil Medvedev），至於「三巨頭」成員約克維奇（Novak Djokovic）以2盤擊敗希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），這一勝讓他成為首位生涯60度擊敗世界前3的選手，並持續朝年終賽第6冠邁進。

羅布列夫賽前生涯面對梅德維夫有1勝4負的劣勢，本場比賽雙方打得相當激烈，羅布列夫首盤浪費7個盤末點並在搶7輸掉，次盤拿回來後，決勝盤再度進入搶7，羅布列夫又浪費4個賽末點，不過這次結果不同，他成功挺住壓力擊敗梅德維夫。

羅布列夫賽後坦承這場比賽讓他想起2020年美網8強的噩夢，「我當時搶7沒把握5：1領先，輸掉首盤也輸掉比賽，為了不讓憾事重演，這次要做出改變。」盧布列夫也稱這場比賽相當瘋狂，「我們激烈在底線對抽，其實都已經有點抽筋了，但我告訴自己要撐住，還好最後贏了。」

生涯在年終賽5度封王的約克維奇則是在紅組首輪以6：4、7：6（7：4）擊敗希臘好手西西帕斯。雖然約克維奇對戰西西帕斯有10勝2敗的優勢，但他賽後仍表示這是勢均力敵的比賽，「我們過去幾場都打得很膠著，這場我有好的開始，讓我信心大增，全場穩定發揮，並拿下最關鍵的搶7。」

這場比賽也是約克維奇生涯第60次擊敗世界前三，是ATP自1973年實施世界排名系統以來，首位達成此成就的球員，此排行榜的第二、三名分別是納達爾（Rafael Nadal）55次和費德勒（Roger Federer）51次。

約克維奇 義大利 納達爾

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