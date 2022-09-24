網球／有球迷有隊友 費德勒最完美的告別 勝負早不重要

網壇傳奇費德勒在23日拉沃盃比賽後退休，在家人和隊友擁抱下，不禁淚灑他最心愛的網球場。（路透）

時間已接近24日淩晨1點，倫敦能容納近2萬觀眾的O2體育館內鮮有人離場。剛「狠狠」哭過的費德勒(Roger Federer)緩緩繞場一周，為自認為完美的告別儀式最後收尾：他向全場起立鼓掌的觀眾用力揮動雙手，時而又拍拍左胸，時而又獻上飛吻。

嚴格意義上說，這或許算不上最完美的退役。因為在他職業生涯的最後一場比賽中，他和搭檔納達爾 輸掉了這一場拉沃杯的雙打比賽。23日的第一個比賽日後，歐洲隊和世界隊各得兩分、不分高下。

網壇傳奇費德勒在23日拉沃盃比賽後退休，在家人和隊友擁抱下，不禁淚灑他最心愛的網球場。（路透）

這甚至算不上是一場精采的比賽。場上的費德勒依然優雅，但卻不再有當打之年閒庭信步之感。多次離譜的回球出界，更是讓人無比懷念他曾經的精準犀利。而他身邊當年的「追風少年」納達爾，依舊奮力奔跑，但也抵擋不過對面兩個年輕的對手。

毫無懸念，觀眾是一邊倒地支持「費納配」，費德勒則還可以額外得到更多專屬的加油，有歌聲，有口號，還有人大喊「你真的確定要退役嗎」……

進入搶十決勝的第三盤，「費納配」實現3：0的開局，全場爆發出熱烈的歡呼聲。然而，帝亞弗(Frances Tiafoe)和沙克(Jack Sock)兩個美國「大炮」頑強反撲，讓觀眾席暈染失望情緒。當帝亞弗一個大力擊球打中網前的費德勒，噓聲從四面響起。

11:9，沙克/帝亞弗在挽救了一個賽點後逆轉拿下了這場全球萬眾矚目的比賽，但聚光燈只追逐費德勒——他和納達爾以及約克維奇 （Novak Djokovic）、墨瑞（Andy Murray）等歐洲隊的隊友們一一擁抱，一遍不夠，還要再來一遍。

「我不想孤獨地退役，所以我覺得這是最完美的慶祝。」

費德勒與納達爾攜手在拉沃盃首日最後一點的雙打賽事登場。（路透）

是的，哪怕過程並不圓滿，也很難說得上精采，但這確實就是費德勒最完美的告別：有球迷環繞，有名宿注視，還有當今網壇一個個偉大的對手在這一天現場為他送別。

職業生涯最後一個賽後發佈會，36歲的納達爾陪費德勒一起完成。賽後哭得格外傷心的西班牙人表示，雖然互為最強勁的對手，但費德勒早就是他職業旅途最重要的陪伴之一。「雖然我們的球風截然不同，但對待生活的態度非常一致，我可以放心地和他分享任何心事。」

上周宣讀退役決定後情緒平穩的費德勒終於哭成了淚人，而說到現場助陣的父母、妻子和兒女，41歲的「瑞士天王」更是泣不成聲。他動情地感謝妻子，表示這走了超過24年的職業旅程其實早該停下，但她卻義無反顧支持自己走了更久。

「這場比賽本身當然也很特別，但在這之後發生的一切才真的會刻骨銘心。我本來有點茫然，不知道接下來會發生什么，接下來應該怎樣做。然後我環顧四周，看到每個人都那樣動情。所以我想我會永遠記住那些面龐。」

勝負在此時確實已無關緊要。若干年後回憶起這一天，費德勒會記住的一定是那一張張動情的臉。