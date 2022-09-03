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美網／4女將闖大滿貫第3輪 中國頭一遭

體育新聞組／綜合報導
中國崛起的新星鄭欽文挺進美網第三輪。（路透）
中國崛起的新星鄭欽文挺進美網第三輪。（路透）

中國網球女將鄭欽文、袁悅1日在美網皆獲勝，加上先前已晉級的王曦雨、張帥，中國共有4名女將挺進美網第三輪，是史上首次有4名中國女子球員能在同場大滿貫賽事打進32強。

正在崛起的新星鄭欽文1日在美網女子單打次輪，以7：6（7：4）、7：6（7：3），直落二力克俄羅斯的波塔波娃（Anastasia Potapova），第三輪將對上德國的尼邁爾（Jule Niemeier）。

從會外賽打起的袁悅，則以6：3、7：6（8：6）擊敗羅馬尼亞的貝古（Irina-Camelia Begu），和鄭欽文一樣晉級第3輪。

袁悅接下來將於9月3日的比賽，與美國女將皮古拉（Jessica Pegula）爭奪晉級16強的門票。

王曦雨8月31日大爆冷門，以3：6、7：5、7：5，將這次美網女單第3種子，希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）淘汰出局。

中國女網在過去十年崛起，獲得越來越巨大的成功，李娜成為首位在大滿貫賽事拿下單打冠軍的亞洲球員，她曾於2011年的法國公開賽、2014年的澳洲公開賽奪冠，但過去從未有這麼多的中國女將，能在同一場大滿貫賽事闖進第三輪。

張帥 澳洲 德國

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