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美網／歷史首次 4朵中國金花打進女單32強

中央社／紐約1日綜合外電
中國女單選手鄭欽文。(美聯社)
中國女單選手鄭欽文。(美聯社)

中國網球女將鄭欽文、袁悅今天在美網皆獲勝，加上先前已晉級的王曦雨、張帥，中國共有4名女將挺進美網第3輪，是史上首次有4名中國女子球員能在同場大滿貫賽事打進32強。

正在崛起的新星鄭欽文今天在美國網球公開賽女子單打次輪，以7：6（7：4）、7：6（7：3），直落二力克俄羅斯的波塔波娃（Anastasia Potapova），第3輪將對上德國的尼邁爾（Jule Niemeier）。

中國女單選手袁悅。(美聯社)
中國女單選手袁悅。(美聯社)

從會外賽打起的袁悅，則以6比3、7比6（8比6）擊敗羅馬尼亞的貝古（Irina-Camelia Begu），和鄭欽文一樣晉級第3輪。

袁悅接下來將於9月3日的比賽，與美國女將皮古拉（Jessica Pegula）爭奪晉級16強的門票。

王曦雨8月31日大爆冷門，以3比6、7比5、7比5，將這次美網女單第3種子，希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）淘汰出局。

中國女單選手王曦雨。(美聯社)
中國女單選手王曦雨。(美聯社)

中國女單選手張帥。(美聯社)
中國女單選手張帥。(美聯社)

中國女網在過去10年崛起，獲得越來越巨大的成功，李娜成為首位在大滿貫賽事拿下單打冠軍的亞洲球員，她曾於2011年的法國公開賽、2014年的澳洲公開賽奪冠，但過去從未有這麼多的中國女將，能在同一場大滿貫賽事闖進第3輪。

張帥 澳洲 德國

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