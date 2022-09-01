美網／淘汰大坂直美 柯林斯重拾信心

大坂直美（圖）在首輪遭到第19種子的地主好手柯林斯擊敗。（Getty Images）

在女單衛冕者「英國 甜心」瑞度卡努 （Emma Raducanu）8月31日於女單首輪爆冷出局後，2018年、2020年美網女單冠軍大坂直美 ，也在首輪遭到第19種子的地主好手柯林斯（Danielle Collins）擊敗，過去4年的女單冠軍僅剩下美國史蒂芬絲（Sloane Stephens）與加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu）晉級。

美網女單賽事在2014年小威廉絲（Serena Williams）完成3連霸後，接下來7年已出現了6名新冠軍，其中僅有大坂直美曾兩度封后，更有不少人在挑戰衛冕之路時早早就淘汰出局。

其中去年上演灰姑娘傳奇奪冠的英國瑞度卡努於31日爆冷出局後，近況不佳的大坂直美也在首輪遭到狙擊，以6：7（5：7）、3：6不敵柯林斯，吞下生涯對戰柯林斯的首敗。

「當妳已經輸給同一個人3次時，妳會得到很多對妳有幫助的訊息。」在談到與大坂直美的對戰時柯林斯說：「我認為我從與她的對戰中學到很多，並且做出了調整。」

柯林斯今年開季時打出不錯的表現，在澳網挺進到女單決賽才敗給地主球后芭蒂（Ashleigh Barty）， 3月的邁阿密名人賽則是挺進到8強後不敵大坂直美，但接下來她卻陷入嚴重的低潮，多場比賽都在前兩輪止步，包括溫網一輪遊，加上頸部傷勢讓她錯過了幾場美網前哨戰，讓她這次美網的表現並不被看好。