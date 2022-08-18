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辛辛那提網賽／納達爾淘汰 溫網後首戰出師不利

中央社／俄亥俄州辛辛那提17日綜合外電
納達爾第2輪敗給克羅埃西亞對手克里奇。（路透）
納達爾第2輪敗給克羅埃西亞對手克里奇。（路透）

西班牙網球猛將納達爾（Rafael Nadal）今天在ATP辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）出師不利，第2輪敗給克羅埃西亞對手克里奇（Borna Coric）。

這是納達爾自溫布頓錦標賽因腹部受傷退出4強賽後首戰。納達爾在這項美國公開賽前的熱身賽首輪輪空，今天第2輪以6：7（9/11）、6：4、3：6敗給克里奇，提前打包。

法新社報導，納達爾此役敗北，目前無法將俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）擠下世界球王寶座，也無法名列美網頭號種子。

納達爾說：「此賽對我來說不容易，他表現較佳。」他還說：「我需要練習，需要有更好的回擊，事實就是如此。」

去年曾動肩膀手術的克里奇表示：「這一切別具意義，過去兩年我一直在受傷，沒有打大型比賽。」

他還說：「我很期待打此戰。我會形容這一切有點瘋狂。」

至於其他第2輪賽果，美國選手佛里茲（Taylor Fritz）以6比3、6比2擒伏澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）。

英國的諾瑞（Cameron Norrie）以3：6、6：3、6：4擊敗同胞墨瑞（Andy Murray）。

納達爾 手術 澳洲

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