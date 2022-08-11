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網球／小威生涯最後一次美網 門票銷售爆增8倍

中央社多倫多10日綜合外電
小威廉絲在多倫多第二輪敗給瑞士好手班希琪。(歐新社)
小威廉絲在多倫多第二輪敗給瑞士好手班希琪。(歐新社)

美國女網名將小威廉絲今天在多倫多女網賽遭到淘汰，離她在美國公開賽高掛球拍更近一步。票商表示，小威宣布退休後美網門票跟著熱賣，顯見球迷熱切期望親臨現場見證歷史。

小威廉絲（Serena Williams）今天在WTA多倫多女網賽（WTA Toronto Masters）第2輪遭瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）以6比2、6比4淘汰出局。

下月將滿41歲的小威8日在多倫多女網賽首輪拍下西班牙選手迪亞士（Nuria Parrizas Diaz），是她14個月前在2021年法國公開賽獲勝以來，首場女單勝利。

昨天小威在時尚雜誌Vogue刊文宣布，從網壇退休的日子「已經開始倒數」。

她今天賽後在球場上受訪，向加拿大告別時顯得情緒激動：「我很喜歡在這裏打球，我一直都很喜歡在這裏打球。真希望我今晚可以打得好一點，但貝琳達（班希琪表現太好了。」

小威此時聲音顫抖起來：「這24小時真的很有趣，就像我在文章裏提到的，我很不會說再見，但是，再見了，多倫多。」

小威離開球場前，獲贈美國職籃NBA多倫多暴龍隊以及北美職業冰球聯盟NHL多倫多楓葉隊（Toronto Maple Leafs）球衣，除了成人版，賽會也多準備了兒童版球衣給小威的女兒。

小威昨天宣布退休時，並未明講退休日期，只表示她會在今年美網後「逐漸淡出網壇」，專注「對我重要的其他事情」。一般預料她會打完下周的辛辛那提賽事，之後參加8月29日開打的美網。

小威曾6度勇奪美網女單冠軍，1999年她年僅17時拿到第1座大滿貫賽冠軍就是在美網。

門票交易平台StubHub告訴路透，小威宣布將在美網後退休的消息傳出後，24小時內購買美網門票的人數激增。

StubHub發言人布德利（Adam Budelli）表示：「我們通常會在球員宣布退休時看到需求激增，小威的狀況更是如此，因為她堪稱網壇最頂尖的球員之一。」

「過去24小時，我們看到StubHub美網門票銷售是每日平均值的8倍，對球迷最棒的消息是平均票價依舊穩定，顯示門票充足，夠讓民眾親臨現場觀賞這歷史時刻。」

小威生涯至今拿過23座大滿貫賽冠軍，最近一次打進美網決賽已經是2019年。

小威廉絲在多倫多第二輪敗給瑞士好手班希琪。(歐新社)
小威廉絲在多倫多第二輪敗給瑞士好手班希琪。(歐新社)

退休 威廉 加拿大

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