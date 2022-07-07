溫網／負傷奮戰老爸心疼 是否續戰4強納達爾不敢保證

納達爾奮戰5盤獲勝，不過下一輪能否出賽還不確定。 美聯社

西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）6日帶傷奮戰5盤，擊敗美國年輕好手弗里茲（Taylor Fritz）闖進男單四強。不過，比賽過程中蠻牛的老爸一度情緒激動，疑似做出要他退賽的手勢，雖然最後納達爾還是完賽，他仍坦言不確定下場比賽能否出賽。

納達爾打得並不輕鬆，除了溫網開始前外界就一直抱有疑慮的腳傷問題，昨天疑似又多了腹部傷勢。首盤他打出3：1開局後，竟失常連掉5局讓出首盤，次盤4：3時更申請離場醫療暫停，包廂席內的納達爾老爸賽巴斯丁（Sebastian Nadal）疑似因不捨兒子忍痛奮戰，大動作地做出手勢，一旁的納達爾妹妹也兩手一攤搖搖頭，外媒認為，這是在建議蠻牛以身體健康為重，放棄比賽。

此役納達爾不論發球、反拍和跑動，都受到下腹部傷勢影響，全場罕見地出現了7次雙發失誤、42次非受迫性失誤，還一度神情痛苦拄著球拍彎腰休息，最終靠著驚人的意志力和經驗取勝。

賽後受訪時納達爾坦言：「有好幾次，我都覺得我可能沒辦法打完整場比賽。」接下來他將對上來勢洶洶的「澳洲 壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），明顯帶著腳傷、腹部傷痛硬撐的他表示，不確定自己能否出賽：「老實說我現在無法給你明確的答案，因為如果我給你明確的答案，明天發生的卻是另一件事，那我就是個騙子。」

納達爾接著說：「我只想給自己機會，不要輕易放棄比賽，不要輕易離開溫布頓 ，就算真的很痛。我還是想全力打完這場比賽。我以自己的奮戰精神，以及在這種狀況下還能打出競爭力為榮。」