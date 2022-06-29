溫網╱重回中央球場闖頭關 墨瑞：盼多打幾場

墨瑞在溫網首輪逆轉獲勝。 （新華社）

尋求東山再起的35歲英國 前世界球王墨瑞（Andy Murray）苦戰4盤，最終以4：6、6：3、6：2、6：4逆轉淘汰世界排名74的澳洲選手達克沃斯（James Duckworth），成功挺進男單次輪，賽後他有感而發：「我不知道還有多少機會站在這裡，所以必須好好把握。」

影音來源：YouTube

「英國希望」墨瑞的下一仗並不好打，下一輪他將碰上身高208公分的美國重砲手伊斯內（John Isner），雖然雙方對戰墨瑞取得8勝0負絕對優勢，但墨瑞仍須小心應對。

今年剛好是溫布頓 中央球場啟用100周年，大會安排挑戰4連霸的塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)擔綱首日開幕戰，小約以6：3、3：6、6：3、6：4拍下南韓對手權純雨，第80場溫布頓勝利到手，締造網壇新頁，成為史上第一位四大滿貫至少都拿80勝的球員。

此外，去年美網奪冠寫下灰姑娘驚奇，英國「一姊」瑞度卡努 （Emma Raducanu）今年首度登上溫布頓中央球場，她以兩個6：4拍下比利時對手范優凡克（Alison Van Uytvanck），延續個人在大滿貫首輪百分百勝率。

影音來源：YouTube

去年持外卡打進第4輪因傷結束溫布頓旅程，19歲的瑞度卡努從當時世界排名僅338名，今年已是女單第10種子，首度在中央球場出賽，奪勝後在草地上開心跳躍，甜美笑容綻放臉上，「已經兩星期沒打球，這周大概一天只練1小時，我的備戰並沒那麼好。」

但她自認心理已經準備好，「帶著信念上場，我知道當我願意，就能對抗任何人。」