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網球／喬科維奇挺進法網8強 可能遭遇納達爾提前廝殺

中央社／巴黎29日綜合外電報導
塞爾維亞網球名將喬科維奇。Getty Images
塞爾維亞網球名將喬科維奇。Getty Images

世界排名第一的塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在法國公開賽以直落3輕取阿根廷好手史瓦茲曼晉級。他與宿敵西班牙猛將納達爾廝殺的戲碼很可能會在接下來的8強賽搶先上演。

法新社報導，衛冕的喬科維奇（Novak Djokovic）志在追平納達爾（Rafael Nadal）21座大滿貫金盃頭銜。他今天在法網16強賽打得輕鬆寫意，以6比1、6比3、6比3擊敗第15種子史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。

喬科維奇年初因未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗衍生簽證爭議而遭到驅逐出境，在澳洲網球公開賽抱憾而歸，現在終於迎來本季首場大滿貫賽事。納達爾今年在澳網男單稱雄，豪奪第21座大滿貫單打金盃。

首週輕騎過關的喬科維奇，法網開賽以來仍一盤未失。

35歲世界球王喬科維奇去年法網男單硬是先在4強賽中擠下納達爾，決賽時更先丟兩盤而後來居上，力克希臘勁敵西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），法網第2座金盃入袋。他現在矢志爭奪第3座法網男單金盃。

納達爾今天對上第9種子加拿大小將奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），爭奪出戰喬科維奇的8強門票。

納達爾 法網 澳洲網球公開賽

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