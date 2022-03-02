網球／ITF擬封殺俄選手比賽 梅德維夫球王寶座恐難保

俄羅斯好手梅德維夫才剛成為世界球王，烏克蘭網球協會提議，俄國選手一律不可參加未來大滿貫賽事。 （歐新社）

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）靠著約克維奇 （Novak Djokovic）在杜拜意外提前出局，正式登上男單世界第一的寶座，不國由於國際局勢，烏克蘭 網球協會提議，俄國選手一律不可參加未來大滿貫賽事。

梅德維夫在2月27日正式成為史上第27位球王，也終結了自2004年2月2日開始「Big4」長達18年的壟斷，不國由於俄羅斯入侵烏克蘭導致國際體壇紛紛祭出制裁，身為俄羅斯選手的梅德維夫，也快要成為被封殺的對象。

ITF（國際網球總會）日前宣布，無限期取消在俄羅斯舉辦的所有賽事，展現強硬的態度，不過烏克蘭網球協會認為這樣的制裁還不夠，強烈建議他們應該要連同禁賽俄羅斯選手，包括新任球王梅德維夫在內。

根據報導指出，一名烏克蘭網球協會的成員表示，「梅德維夫只要不能參加未來三項大滿貫賽事，他就不可能維持球王的寶座。」

國際體壇紛紛祭出制裁，目前世界女子網球協會（WTA）也跟進，已經將官網關於俄羅斯球員的國旗和國籍移除，並且排名中查詢俄羅斯球員返回的也是無結果。

國際奧會（IOC）日前也建議各項運動賽事禁止俄羅斯、白俄羅斯 參與，這讓俄羅斯女將波塔波娃（Anastasia Potapova）無奈發文，「我們這些職業球員目前都成為了當前局勢的人質。」