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網球／納達爾開季3連冠…賽事最老贏家

體育新聞組／綜合報導
西班牙納達爾又贏了，開季神奇連拿3冠。（歐新社）
西班牙納達爾又贏了，開季神奇連拿3冠。（歐新社）

上月澳網迎接破男網紀錄21座大滿貫金杯的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），在墨西哥阿卡普科決賽再寫新猷，他以兩個6：4拍下英國對手諾瑞（Cameron Norrie），以開季15連勝迎接生涯第91座金杯，還成為賽史雙料紀錄保持人。

納達爾2005年以18歲年紀成為阿卡普科公開賽的最年輕冠軍，13年和20年他再登頂，26日以35歲年紀打下第4冠，寫下賽史最年長奪冠紀錄。

開季3站都奪下金盃，也讓納達爾和史上冠軍數第3的傳奇球星藍道（Ivan Lendl）差距縮小到3座，生涯也有機會挑戰美國名將康諾斯（Jimmy Connors）保持的史上第一109冠，不過納達爾一如過往強調，紀錄要等退役時刻再回顧，「今天最重要的事情是，我贏下一場指標性比賽的冠軍。」

阿卡普科公開賽屬於ATP 500級，今年世界排名前5的選手就有4人與會，包括將取代塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）成為新任「世界球王」的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。

梅德維夫正是納達爾4強賽手下敗將，本周排名將從第5升到第4的「西班牙蠻牛」形容，開季連拿3冠十分神奇，「回頭來看，幾周以前這看起來根本是不可能的事，短短時間發生的變化十分驚人，我從無法練習到現在的樣子。」

西班牙納達爾又贏了，開季神奇連拿3冠。（路透）
西班牙納達爾又贏了，開季神奇連拿3冠。（路透）

納達爾 墨西哥 澳網

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