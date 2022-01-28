地主芭蒂、美將柯林斯 澳網爭后

澳網女單決賽組合出爐，球后芭蒂挑戰首座澳網金盃。（歐新社）

澳洲 球迷等了42年，終於再看到地主女將打進澳網 女單最終戰，「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）27日只花62分鐘就以6：1、6：3拍下2017年打進美網決賽的美國對手凱絲（Madison Keys），生涯首闖地主大滿貫決賽，將和另一位美國好手柯林斯（Danielle Collins）爭后。

最近打進澳網決賽的地主女將已經要回溯到1980年騰布爾（Wendy Turnbull），當時她無緣冠軍，芭蒂有機會成為1978年奧尼爾（Chris O'Neil）後，首位登頂女將。

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芭蒂身為頭號種子，生涯握有兩座大滿貫，近兩周展現絕佳狀態，6場比賽只花6小時又6分鐘、失21局，所失局數是2013年美國名將小威廉 絲（Serena Williams ）闖進美網決賽後最少，史上名列第4。澳網前在阿德雷德女網賽奪冠的她笑說：「感覺很不真實，身為澳洲人，我們是有大滿貫的國家、都被寵壞了，現在有機會爭取澳網冠軍。」

芭蒂帶著10連勝挺進決賽，對手是生涯首闖大滿貫決賽的柯林斯，過去雙姝4度對決，芭蒂取得3勝1敗優勢。柯林斯27日也是快打迎接決賽門票，歷時1小時又18分鐘以6：4、6：1力退列第7種子的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），打出手術後代表作。

美國好手柯林斯，也要挑戰首座澳網金盃。（歐新社）

柯林斯世界排名30，去年4月才動了子宮內膜異位症手術，回到球場後奪下生涯前兩座WTA冠軍，今年澳網也有重大突破，28歲的她說：「闖進第一場大滿貫決賽，感覺不可思議。」柯林斯強調，手術後解決生理期不適問題，可以更穩定訓練，在如此身體狀況下打出代表作，再開心不過。