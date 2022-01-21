澳網／澤瑞夫批防疫鬆散 西西帕斯緩頰：他們很嚴格

德國名將澤瑞夫。（新華社）

東京奧運 金牌、德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）痛斥澳網 管制鬆散，且沒有進行嚴格的檢測 後，澳網官方在今天作出回應，強調除了每天提供快篩試劑外，在比賽現場也都設有檢測站，並預計在賽事第5至7天間，要求球員進行入境後的第二次PCR檢測，針對防疫制度鬆散一事作出澄清。

身為今年第一場大滿貫賽事，澳網今年在防疫政策上引發諸多討論，包括世界球王約克維奇（Novak Djokovic）就因為未施打疫苗，入境後遭到取消簽證遣返。

而近日法國球員洪柏特（Ugo Humbert）更是在出賽後傳出確診的狀況，讓去年東京奧運金牌好手澤瑞夫痛批澳網根本沒有依照事前的防疫計畫嚴格施行，如進行全面性的檢測，恐怕會有更多確診案例。

對於這樣的指控，澳網賽事官員也在今天作出回應，強調每天都會提供球員快篩試劑，並且在飯店和比賽現場都設有檢測診所，如選手出現症狀也會要求強制性的檢測。

此外，該賽事官員也強調，球員除了在比賽、練習與飲食外，都必須全程佩戴口罩，且除了在抵達澳洲時做過PCR檢測外，大會也將會安排所有參與者在賽事第5至7天進行第二次的PCR檢測。

據了解，澳洲受到新型變種病毒的嚴重影響，包括PCR檢測與快篩試劑的提供都變得相對困難，不過澳網也確實要求球員、隨行人員、官員和媒體，都必須出示定期快篩的陰性證明才能進入墨爾本公園。

男單世界排名第4名的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）也為大會緩頰，「他們確實非常嚴格，而且對我來說，每個運動員都有責任定期為自己檢測是否有陽性狀況，我一直以來都會做快篩，這是我的責任，也是我必須做的，以確保我能在百分之百的狀態。」

至於西班牙好手蒙奎露扎（Garbine Muguruza）與英國名將墨瑞（Andy Murray）也強調會定期進行快篩，並強調這是一件與誠信有關的事情，地主球員英格莉斯（Maddison Inglis）也說：「我想要讓我的團隊以及身邊的人，都處在一個安全的狀態。」