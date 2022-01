澳網／前球后史托瑟次輪敗北 選在家鄉澳洲單打退役

1998年轉入職業,澳洲 網將史托瑟(Samantha Stosur)超過20年的單打生涯,今天在家鄉大滿貫畫下句點。這位2011年美網冠軍在澳網 第二輪以兩個2:6敗給列第10種子的俄羅斯對手帕莉歐申可娃(Anastasia Pavlyuchenkova),生涯單打比賽停在第1063場。

單打最高排名曾居世界第4、雙打登上「世界球后」的史托瑟,2008年到2017年曾締造連續441周世界排名都在前25位的紀錄,現在排名雖遠在4百外,澳網仍為這位地主傳奇準備了退休儀式,除了親友到場,還有現任澳洲球后芭蒂(Ashleigh Barty)、羅馬尼亞好手哈蕾普(Simona Halep)等錄製影片恭喜史托瑟從單打退役。

