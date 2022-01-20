澳網／前球后史托瑟次輪敗北 選在家鄉澳洲單打退役

澳洲網將史托瑟宣布單打退役。（歐新社）

1998年轉入職業，澳洲 網將史托瑟（Samantha Stosur）超過20年的單打生涯，今天在家鄉大滿貫畫下句點。這位2011年美網冠軍在澳網 第二輪以兩個2：6敗給列第10種子的俄羅斯對手帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），生涯單打比賽停在第1063場。

單打最高排名曾居世界第4、雙打登上「世界球后」的史托瑟，2008年到2017年曾締造連續441周世界排名都在前25位的紀錄，現在排名雖遠在4百外，澳網仍為這位地主傳奇準備了退休儀式，除了親友到場，還有現任澳洲球后芭蒂（Ashleigh Barty）、羅馬尼亞好手哈蕾普（Simona Halep）等錄製影片恭喜史托瑟從單打退役。

代表澳洲5度參加奧運的史托瑟笑說，自己已經完成過許多沒想過能辦到的任務，「我從孩提時代就夢想贏下一座大滿貫，我也做到了，不能要求更多了。」她提到，超過20年來，因為網球獲得許多甜美時刻，「不轉在澳洲或是世界各地都是，這些都是很不可思議的事情。」

今年剛好是史托瑟第20度在澳網亮相，寫下地主澳網女單參賽最多的紀錄，離場前更獲得全場球迷的起立掌聲歡送。雖從單打賽場退役，37歲的史托瑟還有雙打賽事，她去年美網才和中國「金花」張帥 打下冠軍，是生涯第4座大滿貫女雙金杯。

成為史托瑟單打最終戰對手，帕莉歐申可娃也深受感動，她形容今天不只是史托瑟的特別時刻，自己情緒也被帶動，「當大家為她鼓掌時，我都起雞皮疙瘩了。她是一位很完美的人，也是很棒的網球選手，所以要謝謝妳。」