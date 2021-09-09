美網／19歲費南德茲再獵第2種子 首闖大滿貫決賽

費南德茲。（路透）

加拿大 19歲種子殺手費南德茲（Leylah Fernandez），今天在美網女單4強賽再度擊落名將，在與世界排名第2名的白俄羅斯 莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）之戰，費南德茲最終以7：6（7：3）、4：6、6：4勝出，一周內三度擊敗女單世界排名前5名的好手。

日前才剛過19歲生日的費南德茲，今年美網已經擊敗了包括大坂直美、柯波兒（Angelique Kerber）、史維托莉娜（Elina Svitolina）等名將，一路挺進到4強賽也創下繼巴塞特-瑟古索（Carling Bassett-Seguso）和安德里斯庫（Bianca Andreescu）後，史上第三位打進美網女單四強賽的加拿大選手。

而今天的4強賽面對白俄羅斯莎芭蓮卡，費南德茲再度延續種子殺手的表現，在首盤就先在搶7戰中先下一城，儘管第二盤莎芭蓮卡也把握率先破發的機會，以6：4扳平戰局，但在決勝盤第10局，費南德茲在莎芭蓮卡的發球局中賞給對手一次「Love game」破發，以6：4搶下冠軍賽門票。

對於搶下生涯首張大滿貫決賽門票，費南德茲賽後難掩激動的說：「這是年復一年的辛苦訓練，由淚水和鮮血的犧牲所交織而成，我很想要進入到決賽，並努力打好每一球，而對手也在做同樣的事情，我不是很清楚自己最終是如何辦到的，但我真的很開心。」

費南德茲也成為繼2019年奪冠的安德里斯庫後，三年來第二位打進到美網決賽的加拿大選手，該年安德里斯庫也是以19歲之齡封后，而費南德茲冠軍賽的對手將是18歲的英國黑馬拉杜卡努（Emma Raducanu）與希臘莎卡瑞（Maria Sakkari）之戰勝者，如果最終由拉杜卡努挺進決賽，將創下公開賽年代以來第8場由兩名青少年選手爭冠的大滿貫決賽，美網前一次遇到這種狀況已經是1999年的小威廉 絲（Serena Williams）出戰辛吉絲（Martina Hingis）。