我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習時隔7個月再通話 確保開誠布公、競爭不致衝突

維州移除李將軍像 尋找1887年「時間膠囊」卻遇障礙

美網／19歲費南德茲再獵第2種子 首闖大滿貫決賽

記者劉肇育／綜合報導
費南德茲。（路透）
費南德茲。（路透）

加拿大19歲種子殺手費南德茲（Leylah Fernandez），今天在美網女單4強賽再度擊落名將，在與世界排名第2名的白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）之戰，費南德茲最終以7：6（7：3）、4：6、6：4勝出，一周內三度擊敗女單世界排名前5名的好手。

日前才剛過19歲生日的費南德茲，今年美網已經擊敗了包括大坂直美、柯波兒（Angelique Kerber）、史維托莉娜（Elina Svitolina）等名將，一路挺進到4強賽也創下繼巴塞特-瑟古索（Carling Bassett-Seguso）和安德里斯庫（Bianca Andreescu）後，史上第三位打進美網女單四強賽的加拿大選手。

而今天的4強賽面對白俄羅斯莎芭蓮卡，費南德茲再度延續種子殺手的表現，在首盤就先在搶7戰中先下一城，儘管第二盤莎芭蓮卡也把握率先破發的機會，以6：4扳平戰局，但在決勝盤第10局，費南德茲在莎芭蓮卡的發球局中賞給對手一次「Love game」破發，以6：4搶下冠軍賽門票。

對於搶下生涯首張大滿貫決賽門票，費南德茲賽後難掩激動的說：「這是年復一年的辛苦訓練，由淚水和鮮血的犧牲所交織而成，我很想要進入到決賽，並努力打好每一球，而對手也在做同樣的事情，我不是很清楚自己最終是如何辦到的，但我真的很開心。」

費南德茲也成為繼2019年奪冠的安德里斯庫後，三年來第二位打進到美網決賽的加拿大選手，該年安德里斯庫也是以19歲之齡封后，而費南德茲冠軍賽的對手將是18歲的英國黑馬拉杜卡努（Emma Raducanu）與希臘莎卡瑞（Maria Sakkari）之戰勝者，如果最終由拉杜卡努挺進決賽，將創下公開賽年代以來第8場由兩名青少年選手爭冠的大滿貫決賽，美網前一次遇到這種狀況已經是1999年的小威廉絲（Serena Williams）出戰辛吉絲（Martina Hingis）。

白俄羅斯 加拿大 威廉

上一則

足球／梅西帽子戲法 超越比利 登南美「射手王」

延伸閱讀

破美網紀錄…18歲神奇少女 從資格賽打進4強

破美網紀錄…18歲神奇少女 從資格賽打進4強
美網／英雄變狗熊？地主女將輸球 竟遭死亡威脅

美網／英雄變狗熊？地主女將輸球 竟遭死亡威脅
美網／輸1贏3退義大利好手 約克維奇4強就位

美網／輸1贏3退義大利好手 約克維奇4強就位
美網／不敵梅德維夫 荷蘭黑馬止步8強

美網／不敵梅德維夫 荷蘭黑馬止步8強

熱門新聞

北韓今年4月以新冠疫情嚴峻為由拒絕派隊參加東京奧運會，而近日也被國際奧委會也宣布，北韓奧委會的資格會被暫停至2022年底、甚至可能延長，這也代表北韓將不能參加明年2月的北京冬季奧運。（美聯社）

國際奧委會「暫停北韓參賽資格」北京冬奧不能去了

2021-09-08 21:17
西班牙網球好手蒙奎露扎（左），在美網第四輪和捷克好女將雷茨科娃（右）纏戰到紐約當地時間凌晨1點多仍落敗，賽後直接批評對手「不專業」。Getty Images

美網／贏球輸風度？法網雙冠得主被批「不專業」

2021-09-06 11:04
札帕特(後)被擊倒後失去意識，經搶救後過世。（取材自推特）

拳擊／18歲女拳手被擊倒 搶救5天仍不治 拳賽遭痛批

2021-09-03 21:19
日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪，暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲。（Getty Images）

美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

2021-09-04 08:08
「小蟲」羅德曼當年在賭城放風48小時的荒唐事蹟被搬上大銀幕。（歐新社）

NBA／賭城放風爛醉被喬丹拖回 羅德曼荒唐48小時將登大銀幕

2021-09-06 08:27
中國選手屈子墨/麥建朋在羽球男雙2：0戰勝對手獲得冠軍，為中國拿下最後一面金牌。(路透)

帕運／中國隊96金 連續5屆獎牌榜第1 美國今年第3

2021-09-05 06:27

超人氣

更多 >
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地
911恐攻主嫌仍在候審 背後神祕原因曝光

911恐攻主嫌仍在候審 背後神祕原因曝光
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫