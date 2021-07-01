溫網／小威傷退 大威二輪遊 珂寧也提前打包

大威也在溫網第二輪打包。（路透）

在小威廉 絲（Serena Williams）溫布頓首輪因傷而心碎地退賽後第二天，大威廉絲（Venus Williams）也在第二輪提前打包。

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除她之外，第4種子美國 女將珂寧（Sofia Kenin）也未能闖進第三輪，以6：2、6：4直落二敗給同胞選手布倫格爾（Madison Brengle），遭到淘汰。

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第7種子波蘭小將斯威雅蒂（Iga Swiatek）和第8種子捷克好手普莉斯可娃（Karolina Pliskova）則是都以直落二擊敗對手，晉級第三輪。

今年溫網是41歲的大威第90個大滿貫賽事，在首輪對上突尼西亞21號種子 加博（Ons Jabeur），但最終以7：5、6：0失利。

這是自1998年小威首次參賽溫網以來，至少一位威廉絲姐妹未能進入第三輪。

大威說，看到妹妹前一天含淚退賽實在令人心痛。在被問及小威的傷情時，她說：「我認為她已盡到在受傷時所能做出的最好表現。這太可怕、太糟了。」

大威對溫網仍有期待，因為她將與澳洲 「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）合作參加混雙比賽。