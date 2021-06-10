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法網／約克維奇四強大戰納達爾 蠻牛贏面大

體育新聞組／綜合報導
納達爾。（路透）
納達爾。（路透）

世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）和排名第三的納達爾（Rafael Nadal）將在11日的法網四強賽中再次對決。

在9日的8強賽中，3號種子納達爾以4盤擊敗第10種子阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），而頭號種子約克維奇也以4盤比賽擊敗9號種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。

約克維奇。（歐新社）
約克維奇。（歐新社）

納達爾告訴媒體：「約克維奇是史上最佳球員之一，」「我們彼此了解對方，在與他對打時，任何事情都可能發生。」

獲勝者將在12日的法網決賽中與5號種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和6號種子澤瑞夫（Sascha Zverev）的贏家爭冠。

澤瑞夫也稱讚納達爾指出，「幾年前，我被視為要接管網球世界的人。但就是拿不下大滿貫賽冠軍。而納達爾很年輕就贏得大滿貫賽冠軍，這樣的成就根本不是人類。」

這是約帥和蠻牛兩位老對手第58次交手，約克維奇以29勝28負略勝一籌。上次對決是在義大利公開賽決賽，納達爾勝出，並且過去5年從未在紅土球場上輸給約帥。

以下是納達爾與約克維奇兩人對決的一些關鍵數字：

190萬元：法網冠軍獎金，亞軍獎金約95萬元，四強輸家約50萬元。

105-2：納達爾在法網的戰績，僅有的2場失利是2009年輸給瑞典好手索德林（Robin Soderling）和2015年輸給約克維奇。

35：納達爾在法網連勝盤數。他贏得最近4年冠軍（2017-2020）。

79-15：約克維奇的法網戰績。他的法網冠軍數排名第二。

20：納達爾的大滿貫冠軍次數，與費德勒（Roger Federer）並列，如果今年衛冕成功，將成為史上男單最多大滿貫冠軍。

13：納達爾的法網冠軍數。如果他贏得冠軍，將與美國傳奇山普拉斯（Pete Sampras）並列法網最多冠。

18：約克維奇的大滿貫頭銜數量，可望爭取第19座。兩屆法網冠軍庫里爾（Jim Courier）相信約克維奇可以在40歲前繼續爭奪大滿貫。

69：兩名球員的年齡總和。納達爾35歲，約克維奇34歲。

46：費德勒的大滿貫四強賽紀錄，其次是約克維奇的40次和納達爾的35次。

7：約克維奇在法網擊敗納達爾的盤數，是蠻牛面對過的對手中最多的。其他超過一盤的有費德勒（4）、索德林（3）、舒沃茲曼（3） 和伊斯納（John Isner）（2）。

10-6：納達爾在大滿貫比賽中與約克維奇的勝負次數。

7-1：納達爾在法網對陣小約的8次比賽中贏了7場，唯一失利發生在2015年的8強賽。

納達爾 約克維奇 法網

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