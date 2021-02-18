澳網／對手年齡小1輪…蠻牛領先2盤翻車

西西帕斯（左）逆轉擊敗納達爾。（歐新社）

手握兩盤的絕對領先，世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）卻沒能拿下澳網4強門票，22歲的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）演出絕地逆轉，在4小時又5分鐘的馬拉松大戰以3：6、2：6、7：6（7：4）、6：4、7：5出線，生涯第2度晉級澳網4強，也粉碎納達爾挑戰破紀錄21座大滿貫美夢。

34歲的納達爾過去5度打進澳網決賽，2009年更高舉金盃，今年若奪冠，除了能超越「瑞士特快車」費德勒的並列20座大滿貫紀錄，還可成為網球公開化年代後第一位完成兩度「全滿貫」的男將，但大好機會卻遭西西帕斯阻斷。

西西帕斯下戰將碰列第4種子的梅德維夫（Daniil Medvedev），兩人過去6度對決，梅德維夫取得5勝1敗優勢。

梅德維夫17日在「俄羅斯 內戰」以7：5、6：3、6：2拍下名列第7種子的同胞羅布雷夫（Andrey Rublev），將去年巴黎名人賽開始的跨季連勝推進到19場，4強成績也是個人澳網新猷。

休息11個月才在澳網重回賽場，肩負地主球迷希望的澳洲 「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），墨爾本旅程卻提前告終；名列27種子的捷克女將穆霍娃（Karolína Muchová）後來居上，以1：6、6：3、6：2力退球后，生涯首度前進大滿貫4強，18日將和澳網4強新面孔、美國 女將布蕾迪（Jennifer Brady）爭決賽門票。

除了穆霍娃是澳網4強新面孔，名列22種子的布蕾迪也初嘗澳網4強滋味，17日在美國內戰同樣上演逆轉勝，以4：6、6：2、6：1終結好友皮古拉（Jessica Pegula）的黑馬旅程，繼去年美網後再闖大滿貫4強。