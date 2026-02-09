超級盃／愛國者「後布雷迪時代」從未封王 四分衛忍淚認輸

愛國者隊四分衛梅耶(中)8日在超級盃比賽中表現不佳，遭6次擒殺。（美聯社）

新英格蘭 愛國者隊8日在第60屆超級盃 攻守表現不佳，一路落後西雅圖海鷹隊，以13：29落敗，美國媒體「波士頓環球報」形容，愛國者的夢幻球季在噩夢中結束。

愛國者連續兩年4勝13敗後，本季14勝3敗重返分區龍頭，強勢反彈令人印象深刻，這是前總教練比利契克（Bill Belichick）、傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）在2019年奪下隊史第6座超級盃後，近7年首次爭霸，不料從比賽一開始就被海鷹壓著打，毫無能力逆轉戰局。

本屆賽事在加州 聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）進行，也是舊金山灣區第3次舉辦超級盃，湧進爆滿70823名觀眾，最低票價就要3300美元（約合台幣10萬4300元），愛國者四分衛梅耶（Drake Maye）全場遭6次擒殺，直到第4節0：19落後才首次傳球達陣，面對海鷹防守組吃足苦頭。

愛國者隊史6座超級盃都是布雷迪領軍，他在2020年離開待了20年的老東家，轉戰坦帕灣海盜隊還奪下個人第7冠；愛國者在「後布雷迪時代」未有奪冠紀錄，無法成為史上首支奪下7座超級盃的球隊，今天第6次在超級盃失利，也打破NFL紀錄。

海鷹、愛國者繼2015年超級盃後，暌違11年再次對決，兩隊上半場都未達陣是歷屆賽事第5次，也是繼2019年第53屆超級盃之後，第2次前3節完全沒有達陣；儘管梅耶在下半場表現回穩，第4節兩次傳球達陣，還是無法阻止海鷹獲勝，他在賽後強忍淚水說：「輸球確實很難過，這一路走來很不容易，海鷹打得比我們好，這場勝利是他們應得的。」