噴撒超級盃慶祝彩帶30年 他傲稱「勝過」布雷迪

諾亞‧溫特連績30年負責製作超級盃結束時噴撒的五彩繽紛彩帶，他說「我參加過的超級盃比傳奇四分衛布雷迪還多」。(美聯社)

諾亞．溫特(Noah Winter)愛說，他參加過的超級盃 (Super Bowl)比布雷迪(Tom Brady)還要多上許多。

新英格蘭 愛國者隊(Patriots)的傳奇四分衛布雷迪，總共參加過十次超級盃，比其他任何球員都要多；但2026年是溫特連續第30年參加這場運動盛事，不過他並非是穿著球衣在球場上奔馳的運動員，他是賽後慶祝用彩帶的負責人。

溫特的公司「動感藝術」(Artistry in Motion)同時也為搖滾演唱會、電影、政治集會和奧運製作彩帶，但他最廣為人知的成就，大概就是每年超級盃結束時，飄落球場每個角落的五彩繽紛彩帶。

至少，這肯定是他最常在聚餐上被問到的話題；「這已經是一個標誌性的時刻了，」溫特坐在他位於加州 北嶺(Northridge)的公室兼彩帶工廠裡，感慨地說。

曾於西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)於2014年贏得超級盃時，擔任球隊攝影師的格肖維奇(Jane Gershovich)表示，當彩帶飄落時，所有人都想要在彩帶中玩耍；球員和他們的家人經常會把彩帶拋向空中，或做彩帶天使。

「動感藝術」每年都會為每支參賽隊伍，準備300磅的雙色彩帶，並在比賽還剩約四分鐘的時候，將彩帶噴筒運到球場上，沿著體育場圍牆排列好。

多年的經驗讓溫特發現，長方形的彩帶最適合用來噴撒，因為這形狀的彩帶會繞軸旋轉並懸浮在空中；此外，電視機前觀眾可能不知道的是，超級盃其實會噴撒兩次彩帶，一次是在比賽結束時，另一次則是在向勝利球隊頒發文斯·蘭巴迪獎盃(Vince Lombardi Trophy)的時候，且這次的彩帶，是根據獎盃的輪廓切割出來的。

超級盃賽後的彩帶，會在體育場內製造出一片美麗的混亂，但清理工作並非溫特的職責；每個體育場，因為場地材質的差異，清理方法都不同；有些體育場使用耙子，有些則使用吹葉機，避免損壞人造草坪。