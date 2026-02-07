「超級盃後遺症」2620萬人狂歡後隔天想請假 人數或創新高

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
第60屆超級盃8日登場，球迷在舊金山漁人碼頭前與「LX超級盃」標誌合影，LX是羅馬數字，L代表50，X代表10，合起來代表60。(歐新社)
第60屆超級盃8日登場，球迷在舊金山漁人碼頭前與「LX超級盃」標誌合影，LX是羅馬數字，L代表50，X代表10，合起來代表60。(歐新社)

美式足球超級盃(Super Bowl)即將登場，許多球迷引領期盼，不過隔天許多人因為狂歡無法正常上班、請病假的情況愈來愈普遍，調查發現今年為超級盃請病假的人數可能高達2620萬人，有望打破紀錄。

路透報導，今年超級盃由新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)對戰西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)，8日在加州聖塔克拉拉(Santa Clara)登場，不過人力資源與勞動力管理AI平台UKG最新民調發現，比賽隔天全美恐有2620萬名勞工請假，超過2025年2260萬請假人數。

該民調係委託哈里斯民調公司(The Harris Poll)於元月15日至20日在美國境內進行，調查對象為1288名18歲以上成年人，UKG表示，造成員工大規模請假的「超級盃後遺症」(Super Bowl Hangover)可能導致52億元的工作與生產力損失，而且這波職場混亂不僅反映在請假，還有約490萬名員工計畫在不提前通知主管的情況下遲到。

UKG資深合夥人德維林(Julie Develin)指出：「我們並非提倡把超級盃後的周一變成假期，但許多人已經把它變成假期了。」並強調：「由於比賽這一天是周日，許多上班族傳統工作時間是周一至周五，他們很可能不會來上班。」

不過德維林仍建議雇主對此應該坦然接受而非對抗：「從生產力的角度來看，我認為提供雇主一個很好的時機去理解『 工作也要有人性』，甚至對那些非常熱衷超級盃的員工多給一些包容，尤其是來自西雅圖和新英格蘭的那批人。」

另外人力資源暨財務軟體公司Workday針對1010名18至64歲成人上班族的研究發現，48%員工可能會在今年超級盃比賽隔天，減少工作時間或完全不去上班，理由是睡眠不足、動力不足以及宿醉。

根據報導，去年費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)和堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)的超級盃比賽，吸引1億2770萬名觀眾透過電視和串流平台觀看，締造收視新紀錄。

超級盃8日登場，李維球場外展示兩隊的四分衛巨幅照片。(路透)
超級盃8日登場，李維球場外展示兩隊的四分衛巨幅照片。(路透)

超級盃 民調 新英格蘭

