NFL／紅雀選秀第4順位 適合趁火打劫

紅雀擁有今年NFL 選秀首輪第四順位，由於密西根四分衛麥卡錫 （J. J. McCarthy）擁有不錯的評價，剛好也有多支球隊需要四分衛，紅雀也仍在重整期。因此手上的第四順位，非常適合拿來選秀日第一天趁火打劫，換來多個選秀順位，在多個位置找補進潛力股。

紅雀四分衛穆雷（Kyler Murray）因身扛大張合約幾乎無法被交易，因此儘管他表現目前為止不如預期，球隊還是得圍繞他展開補強。尤其5年2億3000萬的合約中1億5900萬的保證金額中，就包含了2024球季的3500萬薪資，因此造成其餘球隊難以交易吃下。

第四順位大熱門，俄亥俄州 大接球員哈里森（Marvin Harrison Jr.）雖然是紅雀所需人選，但考量下個球季紅雀可能還無法有太大作為，因此選擇哈里森的迫切性並不是那麼大。因此，第四順位若用來交易，對球隊整體可能有更大的價值。

而且目前據傳本屆有多支球隊有意選進四分衛，可能向紅雀提出交易選秀籤，其中包括可能放棄現任四分衛瓊斯（Daniel Jones）的巨人，需要新任先發人選的維京人、突擊者以及野馬。紅雀總管奧森福特（Monti Ossenfort）目前也保持非常開放的態度，準備屆時將聽取各隊拿出的交易籌碼。

整體來看，哈里森是優秀的接球員，但把第四順位當作交易籌碼可能讓球隊有更大升級空間。屆時觀察前三順位是否如預期都是四分衛上榜，再觀察第四順位動向，會是選秀非常值得期待和討論的看點。